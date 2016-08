Condenado homem que estuprou e matou menina de 7 anos em Barra do Guarita

O homem acusado de estuprar e matar uma menina de 7 anos em Barra do Guarita, no Noroeste do RS, em 2013, foi condenado a 27 anos e seis meses de prisão em regime fechado.

O réu foi julgado no Tribunal do Júri, na Vara Judicial da Comarca de Tenente Portela. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o homem atacou a menina e a arrastou até um matagal onde a estuprou e bateu com uma pedra na cabeça dela. Os ferimentos gerados pelos golpes causaram a morte da criança. Ele confessou o crime em plenário do júri. Ele é reincidente e já havia sido condenado a 10 anos de reclusão por roubo e estupro. O acusado segue preso desde novembro de 2013 e não terá direito de apelar em liberdade.

