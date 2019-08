Condenado pela morte da filha Isabela, Nardoni sai de presídio para o Dia dos Pais

O bacharel em direito Alexandre Nardoni, 41, condenado a mais de 30 anos de prisão pelo assassinato da própria filha, Isabella, 5, em março de 2008, deixou a penitenciária 2 de Tremembé (a 147 km da capital), na manhã desta quinta-feira (8), na chamada “saidinha” do Dia Dos Pais. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Agora, no regime semiaberto, essa é a primeira vez, desde maio de 2008, que ele recebe da Justiça de São Paulo autorização para deixar a prisão sem escolta policial e, também, a primeira vez que volta a encontrar a mulher, Anna Carolina Jatobá, 35, fora da prisão.

Alexandre e Anna sustentam a versão de inocência até hoje.

A Secretaria da Administração Penitenciária não deu detalhes da saída de ambos, por questões de segurança, mas ambos devem ficar soltos até o final da tarde de domingo (11), quando cada um volta para sua unidade prisional –distantes cerca de dez quilômetros uma da outra.

Por lei, os presos do regime semiaberto têm direito de solicitar cinco saídas temporárias por ano, em datas comemorativas como Dia dos Pais, Dias das Mães e festa de final de ano.

Segundo funcionários do sistema prisional ouvidos pela reportagem, Alexandre e Anna mantêm por uma década uma rotina de troca de cartas. Cerca de 300 mensagens são trocadas por eles por ano.

Essa não é a primeira vez que Alexandre e a mulher se encontram. Como está no semiaberto desde 2017, e já deixou a prisão em outras oportunidades, Anna aproveitou essas oportunidades para visitar o marido na prisão.

Ela chegou a visitar com filhos um shopping da capital, sem ser reconhecida por ninguém, mas, segundo os familiares, teve crise de ansiedade e precisou voltar para casa minutos depois.

Neste final de semana, Alexandre, Anna e os filhos foram para um lugar reservado, que a família mantém em sigilo (mas informado à Justiça).

Na época do crime, um filho do casal tinha 3 anos e, outro, 11 meses. Hoje adolescentes, eles também acreditam na inocência de ambos, dizem familiares.

Relembre o caso

Dia da morte

Na noite de 29 de março de 2008, Isabella Nardoni, de 5 anos, foi atirada pela janela do sexto andar do apartamento do pai, na zona norte de São Paulo, e morreu minutos depois

Acusados

O pai, o consultor jurídico Alexandre Nardoni, e a madrasta, a dona de casa Anna Carolina Jatobá, foram apontados pela investigação da polícia como os únicos suspeitos

Condenação

Dois anos depois, eles foram condenados a mais 26 anos de prisão cada um. Hoje Anna está em regime semiaberto, e Alexandre está saindo pela primeira vez.

