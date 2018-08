Um tribunal no Estado de Madhya Pradesh, localizado na Índia, condenou a morte dois homens acusados de violentar e tentar assassinar uma menina de oito anos, informaram nesta terça-feira (21) fontes ligadas ao processo. De acordo com as investigações, um dos homens sequestrou a menina e a levou para um lugar deserto, onde ele e o outro envolvido, a violentaram e a degolaram.

