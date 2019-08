Condição básica

Se entidades representativas de empregadores e empregados tivessem lucidez e coragem, fixariam um cartaz na porta da ampla sala em que está sendo elaborado o orçamento do Estado para 2020: Crescimento econômico só é possível com diminuição do déficit do governo.

Próximo round

No começo do ano, poucos achavam que a reforma da Previdência pudesse avançar. A aprovação com larga margem surpreendeu. Resultado da persistência do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Agora, o governo se lança na reforma tributária, que precisa simplificar e modernizar o sistema, um dos mais complicados do mundo.

Festival de equívocos

Em sucessivas gestões, a reforma tributária não foi prioridade. Faltou competência para tornar o processo menos danoso ao setor produtivo. As mudanças pontuais tiveram por objetivo abastecer os cofres do governo federal. Nada mais.

Fim parcial da incoerência

As coligações partidárias serão proibidas nas eleições para as câmaras municipais no próximo ano. Deveria se estender também para a escolha de prefeitos. Acabaria com as composições políticas absurdas. Trata-se de escancarado oportunismo eleitoral também denominado fisiologismo em estado puro.

Sem bússola

Terça-feira, haverá audiência pública na Câmara dos Deputados para debater projeto de emenda constitucional que autoriza a candidatura independente nas eleições, isto é, sem filiação partidária. Se com filiação é difícil saber o que a maioria dos candidatos defende, imagine-se emergindo do nada.

Sonhar não paga imposto

Sandra Cavalcanti integrou a Assembléia Nacional Constituinte. Em artigo que publicou há 20 anos em vários jornais, projetou para o país: “Eleições com poucos partidos, muitos eleitores filiados, convenções internas animadas, voto distrital e em listas fechadas, cidades limpas, campanhas independentes de dinheiro, fidelidade aos programas às doutrinas aos partidos. E, principalmente, o bom hábito de viver numa democracia representativa.” É o que muitos almejam. Um dia chegaremos lá.

Pé de guerra

A ala do metal pesado do PSL não dá sinais de que adotará a via pacífica.

Há 35 anos

A 11 de agosto de 1984, o senador José Sarney filiou-se ao PMDB. Foi um dia após a convenção do PDS que escolheu Paulo Maluf candidato à Presidência da República. Pelo novo partido, Sarney concorreu a vice-presidente na chapa encabeçada por Tancredo Neves.

Lance de marketing

Agosto sem imposto é o slogan de uma ótica em Santa Maria. Além da economia de dinheiro, há um caráter didático: o comprador saberá mais claramente quanto vai para os cofres públicos.

Convívio surpreendente

A 1º de outubro serão registrados 70 anos da criação da República Popular da China e a ascensão ao poder do Partido Comunista. O regime abre-se cada vez mais para o capitalismo, mas reprime com mão de ferro qualquer movimento capaz de romper o monopólio do comando, compartilhado com o partido, as Forças Armadas e os serviços de segurança.

Afluxo

Jornal Clarin: “No ano passado, 90 mil estudantes escolheram Buenos Aires como destino para estudar. Entre eles muitos brasileiros, que chegam à capital argentina em busca de cursos de língua espanhola e de Medicina que, na Argentina, dispensa vestibular e tem custos menos elevados do que no Brasil, apesar da inflação e da crise econômica que atinge o país.”

Situação humilhante

Secretários estaduais e prefeitos percorreram ministérios a 8 de agosto para assinalar o Dia Internacional do Pedestre, instituído pela ONU. De prédio em prédio, de corredor em corredor, de gabinete em gabinete estenderam o chapéu em busca de sobras no orçamento federal.

