Condomínio de casas da Disney oferece serviços de hotel cinco estrelas

Se vivenciar as experiências mágicas oferecidas pelos parques temáticos da Disney é algo que está no sonho de muitas crianças e adultos de todo o mundo, imagine desfrutar dos momentos encantados instalado em uma casa de luxo em um condomínio exclusivo, em pleno complexo Walt Disney World, em Orlando (Flórida), com direito a cenário que parece saído dos contos de fadas? O privilégio inclui acesso a sofisticados restaurantes temáticos e a toda a infraestrutura de um hotel cinco estrelas de padrão internacional, entre outras mordomias exclusivas.

O estilo de vida luxuoso é a realidade dos donos de propriedades no Gold Oak, empreendimento restrito aos felizardos que podem desembolsar a partir de 2 milhões de dólares – os mais exigentes chegam a pagar 5 milhões de dólares – para se tornarem donos de amplas casas customizadas, que têm entre 350 metros quadrados e 1,1 mil metros quadrados.

Não importa o tamanho, todas as casas exibem amplas salas conjugadas com cozinhas gourmets. Na extensão, há piscinas com projetos luminotécnicos para serem apreciadas pelas paredes de vidros da sala, ou das varandas dos quartos do segundo piso.

A customização permite, por exemplo, que se escolham quartos decorados como se estivesse dentro de um filme da Disney. Assim, camas podem ganhar véus da Cinderela ou as paredes e móveis recebem as cores e outras produções de Frozen, aguçando a magia de pequenos fãs. Mas o ícone da sofisticação está na suíte master, que incluiu banheiras de hidromassagens.

O condomínio de alto luxo fica a 6,5 quilômetros do parque Magic Kingdom e a 25 minutos do aeroporto internacional de Orlando.

Com acesso irrestrito a todos os parques da Disney, os residentes têm ainda a mordomia do acesso às Extra Magic Hours (horas além do horário de funcionamento dos parques) ou serviços de um guia exclusivo que garante a entrada nas principais atrações do parque, sem enfrentar filas.

