Pelo menos 50 pessoas invadiram um condomínio de casas do programa Minha Casa, Minha Vida na avenida do Nazário, no bairro Guajuviras, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite desta segunda-feira (02).

Os invasores quebraram as portas das residências, que estão quase prontas para serem entregues aos beneficiários do programa de habitação popular do governo federal. A Brigada Militar foi acionada por volta das 23h50min e monitora a situação.

