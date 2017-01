Condutores já podem acessar os extratos de infrações no site do Detran

Já está disponível no site do Detran-RS (www.detran.rs.gov.br) a consulta aos extratos dos autos de infração. A iniciativa integra o projeto de modernização do órgão, com o objetivo de facilitar a defesa do condutor, favorecendo o acesso às informações, a economia de papel e a transparência dos processos.

O extrato inclui os dados da própria autuação, como o local da infração, órgão de trânsito responsável pela via, legislação que ampara a autuação, número de pontos no prontuário, valor da multa e informações do veículo. Por razões de segurança, os dados pessoais do proprietário e do condutor não constam do extrato. As informações completas estão acessíveis somente ao proprietário pela Central de Serviços, disponível a quem se cadastrou pelo Login Cidadão.

Antes, para obter tais informações era preciso se dirigir a um dos centros de atendimento Tudo Fácil de Porto Alegre ou enviar o pedido ao Detran, pelo correio. Agora, o documento pode ser impresso a partir de qualquer computador com acesso à internet, bastando clicar no link “Infrações” na barra superior do site, a seguir em “Consulta Extrato Auto de Infração”, digitando em seguida os códigos da infração e do órgão que fez a autuação (ambos constam na notificação de autuação recebida pelo correio).

