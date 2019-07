Conexão de Ideias chega a dez cidades do RS em agosto

Pensadores contemporâneos, atletas que superaram barreiras e realizaram grandes conquistas, artistas que inspiram a transformação: no mês de agosto, o ProjetoConexão de Ideias apresenta em dez cidades do Rio Grande do Sul oportunidades de troca, crescimento e aprendizado. São Luiz Gonzaga, Camaquã, Ijuí, Alegrete, Tramandaí, Cachoeirinha, Lajeado, Nova Prata, Cruz Alta e Novo Hamburgo estão confirmados para receber o circuito de palestras, uma inciativa do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac. Informações e ingressos no site www.sesc-rs.com.br/conexaodeideias ou diretamente nas Unidades do Sesc que receberão os eventos.

As atrações serão os esportistas Gustavo Borges, Hortência e Fernando Fernandes, o psicólogo clínico e mestre em Saúde Coletiva Rossandro Klinjey, o doutor em Educação António Nóvoa e o poeta Bráulio Bessa. A programação começa por São Luiz Gonzaga, que recebe no dia 1º de agosto o reitor honorário do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, António Nóvoa. Autor de mais de 150 publicações com edições em cerca de 12 países, Nóvoa tem pesquisas que envolvem formação de professores, educação comparada e história e psicologia da educação.

No dia 06 de agosto, Camaquã receberá o poeta Bráulio Bessa, consultor de Cultura Nordestina do programa de TV Encontro com Fátima Bernardes. No dia 07 de agosto, Ijuí e Alegrete recebem o Conexão de Ideias, com palestras de Fernando Fernandes e Rossandro Klinjey. A programação completa de agosto pode ser conferida abaixo.

O projeto Conexão de Ideias trata-se de um circuito de palestras com o objetivo de debater importantes temas sociais como educação, sustentabilidade, bem-estar, criatividade, inovação e superação. A maratona prevê a realização de 40 palestras em 39 diferentes cidades do Rio Grande do Sul, superando 88 horas de atividades com participação de palestrantes nacionais e internacionais. O projeto é uma iniciativa do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, em parceria com sindicatos empresariais locais. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.sesc-rs.com.br/conexaodeideias. Ingressos e Informações: www.sesc-rs.com.br/conexaodeideias

Programação /01/08/ Educação, Humanidade e Cooperação para o Bem Viver com António Nóvoa

São Luiz Gonzaga/ Local: Messa Produções & Eventos (Av. Sen. Pinheiro Machado, 1568)/ Horário: 19h30

06/08/ Poesia que Transforma com Bráulio Bessa / Camaquã/ Local: Espaço Humanize (Rua Álvaro Macedo, 125 – Centro)/ Horário: 19h30

07/08/ Motivação e Foco para Superar Limites com Fernando Fernandes/ Ijuí / Local: Unijuí Salão de Atos (Rua do Comércio, 3000)/ Horário: 19h30

07/08/ Tempos de Mudança e Inovação com Rossandro Klinjey/ Alegrete/ Local: CTG Vaqueanos da Fronteira (Rua Bento Manoel, 1405)/ Horário: 19h30

09/08/ Tempos de Mudança e Inovação com Rossandro Klinjey/ Tramandaí/ Local: SAT (Av. da Igreja, 624) /Horário: 19h30

13/08/ Lições de uma Vida: Estratégias, Valores e Atitudes de uma Campeã com Hortência/ Cachoeirinha/ Local: Salão Rosa dos Ventos (Rua Papa João XXIII, 1069)/ Horário: 19h30

13/08/ Atitudes de Campeão com Gustavo Borges/ Lajeado/ Local: Teatro Univates (Rua Avelino Talini, 171) /Horário: 19h30

14/08/ Atitudes de Campeão com Gustavo Borges/ Nova Prata/ Local: Auditório do Centro Empresarial Vicencio Paludo (Av. Cônego Peres, 612)/ Horário: 19h30

27/08/ Tempos de Mudança e Inovação com Rossandro Klinjey / Cruz Alta/ Local: Clube Arranca (Rua Mal. Floriano Peixoto, 1770)/ Horário: 19h30

29/08/ Tempos de Mudança e Inovação com Rossandro Klinjey / Novo Hamburgo / Local: FEEVALE – Salão de Atos Campus II (ERS 239, 2755)/ Horário: 19h30

