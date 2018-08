Conexão Delta G lança Sumário de Touros 2018 Hereford e Braford

A Conexão Delta G apresentou nesta quinta-feira, 30 de agosto o Sumário de Touros 2018 Hereford e Braford. A publicação destaca o ranqueamento de 400 animais avaliados em campo, nas diferentes etapas de produção, por intermédio de uma média ponderada de 21 características. O lançamento foi realizado no espaço da Conexão Delta G, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS).

O nome da entidade, Delta G, é uma referência que significa ganho genético. A instituição apresenta um dos mais importantes programas de melhoramento genético com atuação de 17 propriedades rurais distribuídas nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O projeto é uma parceria da Conexão Delta G, Embrapa e GenSys Consultores Associados. As coletas de dados começaram a ser realizadas há 40 anos. O primeiro sumário foi entregue em 1998. A raça braford foi integrada ao sistema no final dos anos 80.

De acordo com o presidente da Conexão Delta G, Eduardo Eichenberg, a entrega da relação é um momento especial. “O sumário tem uma base robusta. É o coroamento de todo o trabalho que a gente faz”, afirmou. Hoje, o programa já apresenta uma base com 400 mil animais nascidos e avaliados. A qualidade dos dados é realizada por intermédio de critérios. Os mesmos são analisados até mesmo antes do nascimento do animal com a separação das características genéticas das ambientais. Com a maior otimização dos resultados, o produtor tem condições de melhor rentabilizar o seu negócio.

A avaliação permite que os produtores tenham a possibilidade de identificar quais exemplares das raças sejam mais indicados para a produção a cada temporada. Dessa maneira, os interessados podem buscar uma central de inseminação onde o sêmen esteja disponível. Para a representante da Gensys Consultores Associados, Fernanda Brito, o sumário é um importante recurso para os produtores. “Esse é o marco atual para ajudar o mercado a tomar decisões”, disse.

A performance dos animais pode ser útil tanto para o produtor genético como para o comercial. A oportunidade já está à disposição dos interessados para essa temporada. Neste ano, o sumário também apresenta touros que tenham menor número de filhos, mas que não deixam de apresentar qualidade.

