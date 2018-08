Conexão UniRitter debate a ressignificação dos espaços públicos das grandes cidades

“Desafios Urbanos do Século XXI: a ressignificação dos espaços públicos das grandes cidades” é o tema da palestra que dá início ao Conexão UniRitter, iniciativa que a UniRitter lança no próximo dia 9 de agosto. Para falar sobre o assunto, foi convidado o professor doutor Wilson Ribeiro dos Santos Jr., coordenador da Área de Arquitetura, Urbanismo e Design da CAPES e Professor do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo – PUC-Campinas.

A ação pretende conectar alunos com profissionais, o mercado, a pesquisa e estudantes, trazendo um novo significado aos eventos acadêmicos. O Conexão UniRitter será um selo atemporal para iniciativas da UniRitter como palestras, bate-papos e seminários, todas interligadas por um movimento constante no sentido de gerar conteúdo, reflexão e conexão. O evento de estreia é promovido pelo Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Mestrado em Design e Faculdades de Arquitetura e Urbanismo e Design e acontece no auditório Master da UniRitter Campus Zona Sul, a partir das 19h30.

Serviço: Conexão UniRitter/ dia 9 de agosto/ Auditório Master, UniRitter – Campus Zona Sul / 19h30min.

Tema: Desafios Urbanos do Século XXI: a ressignificação dos espaços públicos das grandes cidades

Promoção: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Mestrado em Design e Faculdades de Arquitetura e Urbanismo e Design

