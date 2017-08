A Confederação Brasileira de Futebol notificou, extrajudicialmente, a editora Planeta, responsável por lançar o livro do senador Romário, que revela os bastidores do crime organizado no futebol brasileiro

A guerra entre CBF e Romário ganhou mais um capítulo nesta semana. A Confederação Brasileira de Futebol notificou extrajudicialmente a editora Planeta responsável por lançar o livro do senador que revela bastidores do crime organizado no futebol brasileiro- “Um olho na bola, outro no cartola”. De acordo com a entidade, que admite não ter visto o livro, a intenção é esclarecer se a obra utiliza e torna público documentos da CPI do Futebol que estão sob sigilo por ordem do Superior Tribunal Federal. A preocupação da CBF é com possíveis revelações de casos envolvendo o presidente Marco Polo Del Nero – alvo preferido de Romário.

Em um primeiro momento, a CBF assegura que busca apenas se informar. Nos corredores da Confederação, no entanto, há uma preocupação em “abafar” a obra, que pode comprometer ainda mais a imagem de Del Nero. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do senador não demonstrou grandes preocupações com mais uma batalha judicial. Segundo o gabinete de Romário, apenas documentos do relatório final – tornado público pela Justiça – foram utilizados.

Romário posa com seu livro: alvoroço nos bastidores do futebol Pessoas próximas que participaram da confecção da obra ainda reforçaram a tese e informaram que a publicação teve respaldo jurídico da equipe de Romário e da editora. Procurada, a editora Planeta informou que não irá se pronunciar sobre o assunto.

Ainda em fase de divulgação, “Um olho na bola, outro no cartola” será lançado oficialmente no próximo sábado, às 11h, no pavilhão 3 da Bienal do Livro, no Riocentro (RJ). A expectativa é que o senador esteja no local.

Para justificar o pedido de notificação da editora Planeta, a CBF alegou que documentos ligados à entidade e que foram compartilhados com a CPI foram classificados como sigilosos em decisões do STF (Supremo Tribunal Federal). O juiz Fabio de Souza Pimenta, no entanto, disse que o assunto é de interesse público.

“Mesmo sendo a autora uma entidade privada, é inequívoco que ela cuida da administração do futebol, o qual, pela sua importância histórica e interesse que desperta em toda a população – até mesmo como símbolo nacional e elemento da identidade do Brasil no exterior – deve merecer o tratamento de bem público cultural da população brasileira, razão pela qual a administração dos seus negócios extrapola o âmbito do seu interesse interno, com a necessidade de ser transparente perante a população”, justificou o magistrado.

Romance

Recém-solteiro, sim, mas sozinho nunca. A ex-ring girl Ivana Nogueira é a nova eleita de Romário. É com essa gata que o Baixinho tem sido visto na noite do Rio desde que terminou o namoro com a personal trainer Érica Cyriaco. Na última quinta-feira, foi com ela que o senador deixou uma boate na Barra, na Zona Oeste do Rio. Eles já tinham sido visto juntos antes, deixando uma festa sertaneja, na semana anterior.

