Conferência em Porto Alegre debate interação entre empresa e universidade

Nesta quinta-feira (27), às 14h, ocorre a conferência “Interação Empresa-Universidade” no auditório do ILEA (Instituto Latino-americano de Estudos Avançados), da UFRGS (avenida Bento Gonçalves, 9.500), no Campus do Vale, em Porto Alegre. O evento, que integra o ciclo de debates “A Universidade do Futuro”, contará com a presença de Nadya Pesce da Silveira (Diretora do Instituto de Química da UFRGS) e Ingrid Jansch Porto (Coordenadora da Rede de Incubadoras Tecnológicas do Zenit – Parque UFRGS). A conferência é gratuita e aberta ao público. Outras informações pelo telefone (51) 3308.6941.

