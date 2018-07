A Universidade de Caxias do Sul irá sediar, desta quinta (19) a 22 de julho, a 16ª conferência internacional do BRAZ-TESOL, uma organização de professores de inglês, sem fins lucrativos, com sede no Brasil. Essa associação, fundada há mais de 30 anos, é uma afiliada da TESOL International, uma associação de professores de inglês para falantes de outras línguas, com sede nos Estados Unidos.

