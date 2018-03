Conferência internacional evidencia produção de arroz orgânico

O arroz orgânico estará no centro das atenções de brasileiros e de estrangeiros nos próximos dias na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O motivo é a 3ª Conferência Internacional de Sistemas de Produção Orgânica de Arroz, a ORP3 Brasil 2018, que será realizada de 13 a 16 de março com diversos painéis e visitas a campo.

A conferência chega ao Brasil pela primeira vez – as duas edições anteriores aconteceram na França e na Itália – com atividades internas sobre diversos assuntos relacionados ao cultivo de arroz, na Assembleia Legislativa, no Centro Histórico da capital. O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), por meio da Aafise (Associação Filhos de Sepé), participará de dois painéis sobre políticas públicas, organização social, inovação tecnológica e sistemas de cultivo.

Também haverá visitas a seis cooperativas e agroindústrias do MST que produzem orgânicos em Nova Santa Rita, Viamão, Eldorado do Sul, Tapes e Charqueadas, nas regiões Costa Doce, Carbonífera e Metropolitana de Porto Alegre. No último dia do evento, os participantes da conferência irão até o Assentamento Filhos de Sepé, em Viamão, onde acontecerá, a partir das 8h30min, a 15ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz Agroecológico. O assentamento em questão possui a maior área plantada – 1.600 hectares – de arroz orgânico no Estado.

A conferência envolverá centenas de produtores, pesquisadores, estudantes e professores, além de representantes de setores do comércio e consumidores, entidades territoriais e autoridades locais. Haverá ainda participantes da Espanha, dos Estados Unidos, do Uruguai, da França e de outros países.

Confira abaixo a programação

Terça-feira, 13 de janeiro

9h: Cerimônia de Abertura

Local: Teatro Dante Barone, Assembleia Legislativa.

10h: Painel de abertura: Sistemas agroalimentares, saúde e qualidade de vida

Palestrantes: Sérgio Schneider – Universidade Federal do RS (URFGS); Valter Bianchini – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).

14h: Painel: Nutrição e saúde

Local: Teatro Dante Barone, Assembleia Legislativa. Palestrantes: Marcia Arocha Gularte – Universidade Federal de Pelotas (UFPel); Fabiana Thomé da Cruz (URFGS).

15h30: Painel: Políticas Públicas e Organização Social

Local: Teatro Dante Barone, Assembleia Legislativa. Palestrantes: Hétel Leepkaln dos Santos – Ministério do Desenvolvimento Social (MDS); Silvio Porto-Brasil; Emerson Giacomelli – Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre (Cootap).

15h30: Mesa redonda: Empreendedorismo

Local: Sala de Convergência, Assembleia Legislativa. Palestrantes: Luiz Clovis Belarmino – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Juan Carlos Cirera Martínez – Riet Vell (Espanha).

Quarta-feira, 14 de março de 2018

8h30: Painel: Casos de Sucesso: Inovação Tecnológica e Sistemas de Cultivo

Local: Teatro Dante Barone. Palestrantes: Paulo Duarte da Silva – Arroz Amigo do Taim; João Batista Amadeo Volkmann – Volkmann Alimentos; e Marthin Zang – Grupo Gestor do Arroz Agroecológico do MST.

10h30: Painel: Casos de Sucesso: Inovação Tecnológica e Sistemas de Cultivo

Local: Teatro Dante Barone. Palestrante: Juarez Pereira – Agricultor guardião de sementes; Douglas George de Oliveira – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri); Jessica Lundberg – Family Farms (EUA).

Mesa Redonda: Inovação Tecnológica e Insumos

Local: Sala de Convergência. Palestrantes: Marcelo Poletti – Promip Manejo Integrado de Pragas (São Paulo); Carlos Augusto Posser Silveira – Embrapa Clima Temperado (RS); Caio de Teves Inácio Embrapa/Solos (RJ).

12h30: Visitas às propriedades de cultivo de arroz orgânico

1. Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita (Coopan)

Local: Assentamento Capela, Nova Santa Rita. Programação: Visita a unidade de beneficiamento de arroz, área de produção de arroz orgânico, criação de suínos e abatedouro.

2. Cooperativa de produção Agropecuária dos Assentados de Tapes (Coopat)

Local: Assentamento Lagoa do Junco, Tapes. Programação: Apresentação da cooperativa, visitação da unidade de beneficiamento de arroz, da área de produção de arroz orgânico e da agroindústria de panificados.

3. Cooperativa de produção Agropecuária dos Assentados de Charqueadas (Coopac)

Local: Assentamento Fazenda São Pedro, Charqueadas. Programação: Apresentação da cooperativa, visitação da área de produção de arroz orgânico e de produção de leite.

4. Agroindústria Vegetal da Cooperativa dos Trabalhadores Assentamentos da Região de Porto Alegre (Cootap)

Local: Assentamento Itapuí, Nova Santa Rita. Programação: Apresentação da agroindústria, visitação aos setores de recepção, de beneficiamento de frutas e vegetais, de expedição dos produtos beneficiados e de produção primária de olericolas.

5. Cooperativa dos Trabalhadores Assentamentos da Região de Porto Alegre (Cootap)

Local: Assentamento Integração Gaúcha, Eldorado do Sul. Programação: Apresentação da cooperativa, visitação de uma área de produção de sementes de arroz e de uma unidade de recebimento de grão, bem como aos setores que compõem a unidade: recepção da matéria prima, secagem e armazenagem de arroz orgânico.

6. Cooperativa dos Produtores Orgânicos da Reforma Agraria de Viamão (Cooperav)

Local: Assentamento Filhos de Sepé, Viamão. Programação: Apresentação da cooperativa, da agrovila do assentamento e das agroindústrias vegetal e de panificados; visitação em área de produção hortaliças e de arroz orgânicos.

7. Fazenda Capão Alto das Criúva

Local: Sentinela do Sul. Programação: Visita a campo e a uma agroindústria; acompanhamento de preparos biodinâmicos.

8. Guardião de Sementes

Local: Linha Cavalhada, Potreiro Grande, Barra do Ribeiro. Programação: Visita a propriedade e a coleção de variedades.

Quinta-feira, 15 de março

8h30: Painel: Redes de Abastecimento, Comércio e Consumo

Local: Teatro Dante Barone. Palestrantes: Paulo Niederle – UFRGS; Carlo Maurer – Eco Nature Naturasi; Laércio Meirelles – Centro Ecológico.

10h30: Painel: Paisagens, Biodiversidade, Agroecossistemas e Meio Ambiente

Local: Teatro Dante Barone. Palestrantes: Juan Carlos Cirera Martínez – Riet Vell; Jean-Claude Mouret – Institut National de la Research Agronomique (INRA-França); Henrique Ilha – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio/SC); Gerardo Evia – Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este, (PROBIDES/Uruguai).

13h30: Painel: Estratégias de Acreditação

Local: Teatro Dante Barone. Palestrantes: Ivo Mello – IRGA; Maria Laura Turino Mattos – Embrapa/RS; Leandro Venturin – Rede Ecovida/RS.

16h: Painel: Oportunidades e desafios do Arroz Orgânico

Local: Teatro Dante Barone. Participantes: Representantes de segmentos sociais nacionais e internacionais, de pesquisa e de extensão, de produção e de consumo.

Sexta-feira, 16 de março

15ª Abertura da Colheita do Arroz Agroecológico

Local: Assentamento Filhos de Sepé, Viamão, RS 040, km 20, Viamão

8h30 – Ato Oficial de Abertura da Colheita do Arroz Agroecológico. Local: lavoura

11h – Estudo do Contexto Brasileiro e a Defesa da Democracia e da Soberania Nacional. Expositor: João Pedro Stédile, coordenador nacional do MST. Local: Comunidade Setor A

12h – Composição da mesa e saudações de autoridades

12h30 – Fala de representante do Grupo Gestor do Arroz Agroecológico

