Confiança da construção atinge o maior nível desde julho de 2015

A confiança dos empresários da construção aumentou em agosto e atingiu o maior nível desde julho de 2015, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (26) pela FGV (Fundação Getulio Vargas). De julho para agosto, o ICST (Índice de Confiança da Construção) subiu 1,8 ponto, chegando a 72,5 pontos. Desde fevereiro, quando o indicador chegou à sua mínima histórica, a alta acumulada é de 5,9 pontos.

“Embora o índice continue muito mais próximo do registro mínimo do que da média histórica e mostre uma evolução em 2016 menos favorável que a de outros segmentos produtivos acompanhados pelo FGV/IBRE, a tendência de redução do pessimismo já parece evidente”, disse, em nota, a fundação.

A avaliação sobre o presente melhorou. O ISA-CST (Índice da Situação Atual) subiu 1,5 ponto em agosto, alcançando 64,2 pontos, o maior desde janeiro. No entanto, ainda segue baixo neste segundo semestre. A principal contribuição partiu do indicador que capta a percepção da empresa em relação à situação atual da carteira de contratos, que registrou alta de 1,7 ponto em relação ao mês anterior, atingindo 63,3 pontos.

Também mostrou melhora o IE-CST (Índice de Expectativas), que alcançou 81,4 pontos, ficando 2,1 pontos acima de julho. A expectativa com a demanda dos negócios para os próximos três meses foi o que mais contribuiu para alta no mês, com variação de 4 pontos, atingindo 81,2 pontos. (AG)

