Confiança da indústria brasileira atinge o menor nível desde junho

O ICI (Índice de Confiança da Indústria) recuou 2,2 pontos em dezembro, para 84,8 pontos, o menor patamar desde junho, informou a FGV (Fundação Getulio Vargas) nesta segunda-feira (26). Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice diminuiu 1,2 ponto, para 86,1 pontos.

“O resultado da sondagem industrial de dezembro, com queda da confiança e nível recorde de ociosidade, joga um balde de água fria sobre indicadores que já estavam mornos. Entre agosto e novembro, a acomodação da confiança – motivada pela apatia da demanda interna – já havia interrompido a recuperação temporária da confiança do setor observada no primeiro semestre”, afirmou a economista Tabi Thuler Santos.

A queda da confiança ocorreu em 12 dos 19 segmentos industriais pesquisados e atingiu tanto as avaliações sobre a situação atual quanto as perspectivas das empresas para os meses seguintes. O ISA (Índice da Situação Atual) caiu 2,2 pontos, para 82,9 pontos, e o IE (Índice de Expectativas) recuou 1,8 ponto, para 87,1 pontos.

A piora na percepção sobre o nível de demanda foi o que mais influenciou o resultado do ISA. Com piores avaliações sobre a demanda interna, o indicador caiu 3,5 pontos, para 81,8 pontos. O percentual de empresas que consideram o nível atual de demanda forte diminuiu de 9% para 6% do total entre novembro e dezembro, enquanto o das que o consideram fraco aumentou de 35,5% para 36,1%.

A maior contribuição para a queda do IE em dezembro veio da expectativa com o volume de pessoal ocupado nos três meses seguintes. O indicador recuou 3,8 pontos, a quinta queda consecutiva, para 80,6 pontos, o menor nível desde maio (75,9 pontos). Houve redução do percentual de empresas prevendo aumento do pessoal ocupado, de 11,5% para 10,7%, e elevação da parcela dos que programam diminuição, de 20,8% para 21,6%.

Após atravessar o ano de 2016 em torno do mínimo histórico que havia sido atingido em fevereiro deste ano, de 73,6%, o NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada) atingiu 72,5% em dezembro, novo patamar mínimo histórico para a série iniciada em 2001.

