Confiança da indústria brasileira diminui em outubro

O ICI (Índice de Confiança da Indústria) recuou 1,6 ponto em outubro, para 86,6 pontos. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice mantém-se relativamente estável, ao passar de 87,1 para 87 pontos, sugerindo acomodação da confiança neste segundo semestre. Os dados foram divulgados pela FGV (Fundação Getulio Vargas) nesta segunda-feira (31).

A queda da confiança em outubro foi disseminada, ao atingir 15 dos 19 segmentos pesquisados. Houve piora tanto das avaliações sobre a situação atual quanto das expectativas em relação aos meses seguintes. O ISA (Índice da Situação Atual) recuou 1,8 ponto, para 84,9 pontos, o menor desde junho. O IE (Índice de Expectativas) recuou 1,4 ponto, para 88,4 pontos.

Após evoluir favoravelmente nos meses anteriores, chegando próximo a uma situação de normalidade, em outubro as avaliações sobre os estoques voltaram a piorar, contribuindo para a queda do ISA. O percentual de empresas avaliando o nível atual de estoques de seus produtos como excessivos manteve-se estável em 12,7%, o menor percentual desde janeiro de 2015 (11,5%). Ao mesmo tempo, a parcela de empresas que consideram os estoques insuficientes caiu de 7,1% para 4,8% do total.

A expectativa com a evolução do pessoal ocupado nos três meses seguintes exerceu a maior contribuição para a piora do IE em outubro. O indicador caiu 3,8 pontos, para 84,9 pontos, a terceira queda consecutiva. O percentual de empresas prevendo aumento do quadro de pessoal nos meses seguintes caiu de 12,5% em setembro para 10,9% em outubro, enquanto o dos que esperam diminuição aumentou de 22,1% para 23,2%.

O Nuci (Nível de Utilização da Capacidade Instalada) na indústria diminuiu 1 ponto percentual entre setembro e outubro, para 73,7%. Com o resultado, o Nuci retorna ao nível de março e fica apenas 0,1 ponto percentual acima do mínimo histórico da série (73,6%), registrado em fevereiro passado.

