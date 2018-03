A confiança do brasileiro em título da Seleção caiu após o 7 a 1. Apesar de boa avaliação de Tite e Neymar, pesquisa aponta que só 47% acreditam que o Brasil possa ganhar a Copa

A derrota para a Alemanha por 7 a 1 na Copa do Mundo de 2014 parece ter servido como um banho de humildade para os brasileiros. Em geral otimistas com o desempenho da seleção no Mundial, os torcedores mostraram em pesquisa Datafolha realizada de 29 a 30 de janeiro ceticismo quanto ao resultado do time na Rússia.

Entre os entrevistados, 47% apontaram o Brasil como favorito ao título. Bem abaixo dos índices apontados em pesquisas Datafolha de 2014 (68%) e 2010 (66%). A queda na confiança do torcedor brasileiro acontece mesmo com a boa avaliação do técnico Tite — que teve seu trabalho aprovado por 62% dos entrevistados na pesquisa — e de Neymar, principal jogador da seleção, que foi considerado por 32% dos entrevistados o melhor jogador do mundo, à frente do português Cristiano Ronaldo, com 24%, e do argentino Lionel Messi, com 14%.

Neymar

O atacante Neymar garantiu que a Seleção Brasileira recuperou o prestígio e o respeito do mundo após a desastrosa campanha na Copa do Mundo de 2014, quando foi eliminada em casa nas semifinais com uma goleada por 7 a 1 para a Alemanha, naquele que se tornou o maior fiasco do futebol brasileiro em todos os tempos.

Em entrevista ao site da Fifa (a entidade máxima do futebol), publicada no ano passado, o craque disse que a percepção dos torcedores mudou no País nos últimos anos e que a equipe comandada por Tite joga um bom futebol.

“O respeito pela equipe agora é diferente daquele de três ou quatro anos, após a Copa do Mundo. As pessoas nos veem de forma diferente. O Brasil que todos respeitam e admiram está de volta. Uma equipe que joga um bom futebol. E isso nos faz felizes. O clima de nossos torcedores e do nosso País mudou. Todos estão confiantes e felizes em relação à Copa. Você não pode colocar um preço nisso”, destacou Neymar.

À época, Neymar assegurou que estava pessoalmente preparado para o desafio e acreditava em muitas alegrias para o povo brasileiro. “Acho que essa Copa será grande para os brasileiros. Pessoalmente, vou dar tudo o que tenho para ganhar”, finalizou o atacante.

Rússia

O Brasil vai enfrentar a Rússia no dia 23 de março, no estádio Luzhniki, em Moscou. Quatro dias depois, a adversária será a Alemanha, em jogo marcado para Berlim e que será o primeiro confronto entre as equipes principais das duas seleções depois dos 7 a 1 aplicados pelos europeus na Copa do Mundo de 2014, em jogo semifinal disputado no Mineirão

Taticamente, Tite vai aproveitar a oportunidade de enfrentar dois adversários europeus para preparar a seleção para “furar’’ a linha de cinco defensores que as equipes do continente costumam utilizar. É assim que o treinador espera que Suíça e Sérvia se comportem na Copa, por isso, é necessário treinar. Ainda mais porque no amistoso do ano passado contra a Inglaterra o Brasil não conseguiu suplantar esse tipo de sistema.

A Rússia invariavelmente atua com a linha de cinco. Mas a Alemanha adota formas variadas de jogar. Assim, Tite terá pelo menos mais uma oportunidade de confrontar esse esquema, sem contar os amistosos (dois ou três) que pretende realizar na reta final para a Copa, já quando estiver com o grupo definitivo em atividade.

A ida a Moscou servirá para a Seleção Brasileira começar a sentir o clima da Copa. Por isso, o diretor de seleções da CBF, Edu Gaspar, negocia com os organizadores do amistoso de 23 de março um treinamento no estádio do Spartak Moscou.

