Confiança do comércio recua

O Índice de Confiança do Comércio, medido pela Fundação Getulio Vargas, caiu 3 pontos de maio para junho e atingiu 89,6 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos. Com o resultado, o indicador retornou para o nível registrado em setembro de 2017. A queda da confiança atingiu empresários de oito dos 13 segmentos do comércio pesquisados. Já o Índice de Situação Atual caiu para 87,2 pontos.

