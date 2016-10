Confiança do consumidor brasileiro alcança o maior nível desde 2014

A confiança do consumidor brasileiro voltou a subir em outubro, com melhora tanto nas avaliações sobre a situação atual quanto nas expectativas. A sondagem foi divulgada nesta quarta-feira (26) pela FGV (Fundação Getulio Vargas) e também indica um maior grau de satisfação com a situação financeira e de disposição do brasileiro em consumir bens duráveis.

O ICC (Índice de Confiança do Consumidor) subiu 1,8 ponto em outubro, atingindo 82,4 pontos. Após seis altas consecutivas, o índice registrou o maior nível desde dezembro de 2014, quando alcançou 86,6 pontos. Na comparação com outubro de 2015, o indicador subiu 15,8 pontos.

“A recuperação da confiança dos consumidores continua a ser comandada pelas expectativas. Apesar da tendência ainda declinante do mercado de trabalho, as perspectivas de desaceleração da inflação e de queda das taxas de juros parecem contribuir para previsões menos pessimistas em relação à evolução das finanças familiares e para as perspectivas de compras de duráveis no curto prazo”, afirma Viviane Seda Bittencourt, coordenadora da sondagem do consumidor.

Em outubro, houve ligeiro aumento da satisfação dos consumidores em relação à situação presente e o sexto avanço consecutivo dos indicadores que medem expectativas para os meses seguintes. O ISA (Índice da Situação Atual) avançou 0,8 ponto, para 69 pontos. Já o IE (Índice de Expectativas) subiu 2,5 pontos, marcando 92,6 pontos, o maior desde outubro de 2014 (94,6).

Comparando os resultados por faixas de renda, houve recuperação da confiança de todos os níveis. O aumento mais expressivo ocorreu no caso dos consumidores com menor poder aquisitivo, com renda até R$ 2.100 mensais, que registraram variação de 4,6 pontos no ICC de outubro.

