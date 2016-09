Confiança do consumidor brasileiro atinge em setembro o maior nível desde o início do ano passado

A confiança do consumidor brasileiro melhorou em setembro com o avanço das expectativas e chegou ao maior nível desde o início do ano passado, de acordo com dados da FGV (Fundação Getulio Vargas) divulgados nesta terça-feira (27). Com alta de 1,3 ponto, o ICC (Índice de Confiança do Consumidor) chegou a 80,6 pontos neste mês, o nível mais alto desde janeiro de 2015 (81,2 pontos).

Enquanto o IE (Índice de Expectativas) avançou 3,2 pontos e foi a 90,1, o ISA (Índice da Situação Atual) recuou 1,3 ponto e chegou a 68,2 pontos. “O descolamento recorde entre o ISA e IE mostra que, mesmo após seis meses de melhora gradual das expectativas, a demora para que ocorra uma efetiva recuperação do mercado de trabalho ou da situação financeira das famílias vem levando à sustentação de uma postura cautelosa por parte do consumidor”, disse Viviane Seda Bittencourt, coordenadora da Sondagem do Consumidor.

O governo vem destacando a retomada da confiança como fator decisivo no processo de recuperação econômica da forte recessão pela qual o País passa, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vem afirmando que a melhora já está em curso. (AE)

