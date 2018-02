Confiança do empresário do comércio cresce

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio, medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, subiu 3,3% de janeiro para fevereiro. Com o resultado, o indicador atingiu 113,2 pontos no mês de fevereiro. A alta em relação a fevereiro de 2017 chegou a 18,5%. O índice tem uma escala de zero a 200 pontos, em que as avaliações abaixo de 100 pontos mostram pessimismo.

