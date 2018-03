Confiança do empresário industrial fica estável

O empresário brasileiro manteve este mês a confiança na economia e nos negócios, mostra o Icei (Índice de Confiança do Empresário Industrial), divulgado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). O indicador permaneceu praticamente estável na comparação com o mês anterior, com a leve variação de 58,8 para 59 pontos. Essa foi a mesma pontuação observada em janeiro, segundo a CNI.

