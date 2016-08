Confiança do setor de serviços atinge o maior patamar desde fevereiro de 2015

O ICS (Índice de Confiança de Serviços) subiu 2,8 pontos em agosto ante julho, atingindo 78,8 pontos, o maior patamar desde fevereiro do ano passado, informou a FGV (Fundação Getulio Vargas) nesta segunda-feira (29). O ICS, que avançou pelo sexto mês seguido, foi impulsionado pela melhora nas expectativas.

“As expectativas em relação à evolução dos negócios nos meses seguintes continuam melhorando para as empresas do setor de serviços. A avaliação mais favorável atinge a maioria dos segmentos pesquisados e influencia positivamente a intenção de contratações para os próximos meses”, disse Silvio Sales, consultor do FGV.

No entanto, ele ressalta que permanece a dúvida sobre a sustentabilidade desta reação, “uma vez que está apoiada, sobretudo, nas expectativas, sem alterar significativamente a visão do setor a respeito do cenário atual”.

O IE-S (Índice de Expectativas) avançou 5,7 pontos em agosto e chegou a 87,1 pontos, enquanto o ISA-S (Índice da Situação Atual) caiu 0,2 ponto, para 70,9 pontos. (AE)

Comentários