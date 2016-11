Confiança do setor de serviços cai pelo segundo mês seguido

O ICS (Índice de Confiança de Serviços) registrou a segunda queda mensal consecutiva, após sete altas seguidas. O indicador, divulgado nesta segunda-feira (28) pela FGV (Fundação Getulio Vargas), recuou 1,4 ponto em novembro, para 77,5 pontos, influenciado pelo componente de expectativas. Na comparação com novembro de 2015, contudo, houve alta de 10,3 pontos.

Das 13 atividades pesquisadas no setor de serviços, oito apresentaram queda da confiança em novembro. O ISA (Índice de Situação Atual) caiu 0,6 ponto, para 70,9 pontos, e o IE (Índice de Expectativas) diminuiu 2,2 pontos, ficando em 84,5 pontos.

A maior contribuição para a variação do ISA no mês foi dada pelo indicador de percepção com a Situação Atual dos Negócios, que caiu 1,8 ponto, para 71 pontos. Entre os indicadores integrantes do Índice de Expectativas, o destaque foi o de Demanda Prevista, que recuou 3,9 pontos, para 82,4 pontos.

O Nuci (Nível de Utilização da Capacidade) do setor de serviços subiu 0,1 ponto percentual em novembro, para 82,6%. Na média do bimestre outubro-novembro, o Nuci ficou em 82,5%, abaixo da média de 82,7% registrada no trimestre anterior.

