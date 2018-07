Confira 10 dicas para aumentar a imunidade no inverno

Com a chegada do inverno, o surgimento de gripes e resfriados torna-se mais comum. A combinação de ar seco e frio e a variação de temperatura são responsáveis por diminuir a imunidade do corpo. Para seguir com saúde nesta estação, a coordenadora do curso de Enfermagem da Anhanguera de Porto Alegre, Andréa Trennepohl Conrad, oferece 10 dicas para aumentar a imunidade no inverno.

1. Beber bastante líquido.

2. Fazer exercícios físicos regularmente.

3. Evitar ambientes fechados e aglomerados.

4. Lavar as mãos.

5. Agasalhar-se.

6. Inserir frutas e verduras na alimentação.

7. Tomar sol (obtenção de vitamina D).

8. Manter a casa limpa e arejada.

9. Beber chá de gengibre (auxilia nas defesas do organismo).

10. Reduzir os níveis de estresse.

