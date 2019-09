Instabilidade e calorão de 30 graus: confira a previsão do tempo para o final de semana

No final de semana, a instabilidade atinge todo o território gaúcho. Na Metade Sul, a chuva deve se estender durante os dois dias. Já na Metade Norte, as instabilidades chegam em forma de pancadas de chuva que crescem gradativamente.Em todas as regiões há previsão de descargas elétricas, vento de até 70 km/h e eventual queda de granizo. Os maiores acumulados podem chegar a 40 mm.

A temperatura aumenta em ambos os dias. No sábado (7), a mínima, de 11°C, ocorre em São José dos Ausentes, na Serra, e a máxima, de 32°C, ocorre em Iraí, no Norte. No domingo (8), a mínima, de 15°C, ocorre novamente em São José dos Ausentes, e a máxima, de 36°C, será sentida em Frederico Westphalen, Norte.

Deixe seu comentário: