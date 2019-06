Confira previsão do tempo para último domingo de outono

O último domingo de outono deve ter sol entre nuvens e uma previsão de intenso abafamento em todas as regiões do Estado. O tempo fica firme em todas as áreas com exceção da Região Sul e da Fronteira Oeste.

As temperaturas devem atingir máximas de 30°C e mínimas de 11°C em São José dos Ausentes e Vacaria. Na fronteira com o Uruguai, não se afasta a ocorrência de chuva isolada e passageira, mas em geral o sol predomina nessas regiões também. Na capital dos gaúchos, a temperatura fica entre 17°C e 27°C, com céu encoberto ao longo do dia.

