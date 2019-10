EXPO CIEE-RS vai oferecer atividades para estudantes do ensino médio e superior; veja programação

A primeira edição da EXPO CIEE-RS vai acontecer em Porto Alegre nos dias 9 e 10 de outubro, no Centro de Eventos CIEE, das 9h às 17h. A feira estudantil é voltada para estudantes do Ensino Médio e Superior, e tem como objetivo compartilhar vivências e experiências em um só espaço, onde serão abordados temas como inovação, profissões do futuro, inteligência artificial, empreendedorismo e mercado de trabalho.

A feira vai contar com palestras, workshops, shows musicais, batalha de rimas, experiências com realidade virtual e apresentações de robótica. Outra atração confirmada é uma arena para apresentação de drones com obstáculos, corrida de autorama com os participantes usando óculos de realidade virtual e futebol de robôs.

O evento já acontece há 22 edições em São Paulo e esta será a primeira vez na capital gaúcha. Os interessados devem acessar o site do CIEE para realizar a inscrição e escolher os turnos que deseja participar. No momento, já são 1.700 inscrições. A expectativa é impactar mais de 300 mil pessoas, já que os participantes poderão acompanhar a programação pelas mídias sociais.

Confira a programação do evento:

09 de outubro Teatro – MANHÃ 09:00 Abertura CIEE-RS 09:15 Mídias Sociais: Capu 09:30 Inovação: Gil Giardelli 10:30 Intervalo – Visitação EXPO CIEE-RS 11:00 Empreendedorismo: Ayrton Ramos – SEBRAE 11:30 Show Pop Banda Duque e Galo Teatro – TARDE 14:15 Profissões do Futuro: Paulo Kendzerski 14:45 Empreendedorismo Social: Felipe Machado 15:15 Intervalo – Visitação EXPO CIEE-RS 15:45 Protagonismo Juvenil: Rafael dos Santos 16:00 Mundo do Trabalho Batalha de Rimas 16:30 Hip Hop Show Grupo Rafuagi SALAS-MANHÃ Sala 1 08:30 Comitê Trajetória Profissional: Amcham Porto Alegre 11:00 Games: Carlos Idiart Sala 5 09:30 Oficina Tecnologia da Informação: CWI Sala 6 09:00 Carreiras e empreendedorismo – Roberta Motta e Manoela Ziebell 11:00 Planejamento de Carreira: Ronald P. Filho

SALAS-TARDE

Sala 1 14:30 Startups: Trashin e Quiper Fresh Amcham Porto Alegre 15:30 Inteligência Artificial: Giovanni Comunello Júnior 16:00 Google For Education – Daniel Garrido Sala 5 15:00 Oficina Tecnologia da Informação: CWI Sala 6 14:30 Empreendedorismo SEBRAE 10 de outubro Teatro – MANHÃ 09:00 Boas-vindas Capu 09:15 Ser Aprendiz/Estagiário é… Cases 09:30 Empreendedorismo Sustentável: Felipe Machado 10:00 Inteligência Artificial: Giovanni Comunello Júnior 10:30 intervalo – visitação EXPO CIEE-RS 11:00 Inclusão pelo Esporte: Débora de Oliveira e atletas 11:45 Show Banda Duque e Galo Teatro TARDE 14:15 Portal de Oportunidades: Painel CIEE-RS 14:45 Influenciadores Digitais: Comunicadores da Rádio Atlântida 15:15: Intervalo – Visitação EXPO CIEE-RS 15:45 Protagonismo Juvenil: Rafael dos Santos 16:00 Mundo do Trabalho Batalha de Rimas 16:30 Hip Hop Show Grupo Rafuagi SALAS Sala 1 09:00 Desenvolvimento de Lideranças: Rodrigo Selback 10:00 Dicção e Oratória Oficina CIEE-RS 11:00 Games: Carlos Idiart Sala 5 09:30 Oficina Tecnologia da Informação CWI Sala 06 11:00 Planejamento de Carreira: Ronald P. Filho

SALAS-TARDE

Sala 1 14:00 Startups: O amor é simples e ONL Amcham Porto Alegre 15:30 Neurociência – Renata Rosat 16:30 Gestão de Carreiras: Angelita Garcia Sala 5 15:00 Oficina Tecnologia da Informação: CWI Sala 6 14:30 Empreendedorismo SEBRAE

