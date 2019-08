Confira a programação de shows com entrada franca durante os nove dias de Expointer

Considerada a mais importante feira do agronegócio na América Latina, a Expointer tem uma programação que não se resume à exposição de animais, provas de laço e estandes de comercialização. A sua 42ª edição, que começa neste sábado e prossegue até o próximo domingo, prevê quase 100 atrações culturais gratuitas.

Durante os nove dias de evento, passarão pelo palco principal do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, shows de música e dança de inspiração nativista ou de outras gêneros, além de convidados especiais como a Banda do Exército. As datas e horários podem ser conferidos a seguir.

Já neste sábado, às 19h, o público poderá assistir na pista central a uma encenação do espetáculo “Ópera Gaúcha”, que tem sido um dos destaques de abertura nas últimas três edições da feira. Vai ser neste sábado (24), às 19h, na pista central do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Sábado

– 12h – Geração Z;

– 12h45min – Danças- Mostra Instrumental;

– 13h45min- Banda do Exército;

– 14h30min – Ita Cunha;

– 15h30min – Joca Martins;

– 16h30min – Jorge Freitas;

– 17h30min – Juliana Spanevello;

– 18h30min – Expedito e Os Campeiros;

– 19h – Ópera Gaúcha (pista central);

– 19h30min – Grupo Eco do Pampa;

– 20h30min – Os Fagundes;

– 21h30min – Lida Gaudéria.

Domingo

– 12h – Silvio Costa;

– 13h – Porteira do Pago;

– 14h – Trio Peregrinos;

– 15h – Shana Muller;

– 16h – Gravação do Galpão Crioulo;

Segunda-feira

– 13h – Danças

– 13h30min – Jean Godoy;

– 14h30min – Pandorga da Lua;

– 15h30min – Carlos Magrão;

– 16h30min – Pedro Ernesto Denardin;

– 17h30min – Daniel Torres;

– 18h30min – Som Gaúcho;

– 19h30min – Renato Borghetti;

– 20h30min – Gaúcho da Fronteira.

Terça-feira

– 13h30min – Danças- Mostra Instrumental;

– 13h30min – Luciano Maia;

– 14h30min – Beto Hermann;

– 15h30min – Marcello Oliveira;

– 16h30min – Fabio Oliveira;

– 17h30min – Os Posteiros;

– 18h30min – Grupo Renascença;

– 19h30min – Luiza Barboza;

– 20h30min – Marcelo Cachoeira.

Quarta-feira

– 13h – Danças.

– 13h30min – Elmer Fagundes;

– 14h – Dorval Dias, Joia,Paquito e Luiz Kur;

– 15h – Guri de Uruguaiana;

– 16h – Quarteto Coração de Potro;

– 17h – Marcello Caminha;

– 18h – Good Times (Rock);

– 19h – Junior Von Dentz e Jackson Girardi;

– 20h – Pedro Ortaça;

– 21h – Tchê Guri.

Quinta-feira

– 13h – Aventuras da Terrra Gaúcha;

– 14h -Danças;

– 14h30min – Mostra Instrumental;

– 15h – Grupo Sombra del Ayer;

– 16h – Makki Produções;

– 17h – Luiz Marenco;

– 18h – Amilton Lima;

– 19h – Os Garotos de Ouro;

– 20h – Os Serranos;

– 21h – João Luiz Correa.

Sexta-feira

– 12h30min – Mostra Instrumental;

– 13h – Danças;

– 13h45min – Banda do Exército;

– 14h30min – Erlon Péricles;

– 15h30min – Beto Mayer;

– 16h30min – João de Almeida Neto;

– 17h30min – Capitão Faustino;

– 18h30min – André Teixeira;

– 19h30min – Lincon Ramos;

– 20h30min – César Oliveira e Rogério Melo;

– 21h30min – Tati Portela.

Sábado

– 12h – Mostra Instrumental;

– 12h30min – Danças;

– 13h – Tiburcio da Estancia;

– 13h45min – Banda do Exército;

– 14h30min – Jairo Lambari Fernandes;

– 15h30min – Maria Luiza Benitez;

– 16h30min – Sergio Rojas;

– 17h30min – Os Tiranos;

– 18h30min – Robson Paines;

– 19h30min – Delcio Tavares;

– 20h30min – Thomaz Machado;

– 21h30min – Walter Moraes.

Domingo

– 12h – Danças;

– 13h15min – Mostra Instrumental;

– 13:45hrs – Banda do Exército;

– 14h30min – Vinícius Brum;

– 15h30min – Jari Terres jr;

– 16h30min -Volnei Gomez;

– 17h30min – Mauro Moraes;

– 18h30min – Cristiano Quevedo;

– 19h30min – Leonel Gomez;

– 20h30min – Oswaldir e Quarteto Nativo;

– 21h30min – Elton Saldanha.

