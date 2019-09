Confira a programação do Sesi com Ciência que acontece no centro de eventos FIERGS

O evento SESI com Ciência começou nesta segunda-feira (30), no Centro de Eventos FIERGS. No espaço, os visitantes vão encontrar inovação e tecnologia. Além disso, terão debates, palestras e seminários para discutir a educação no futuro.

“Por mais que a gente tenha algumas dificuldades na educação, seja em nível regional e nacional, a gente precisa entender que ainda há muitos espaços para boas práticas e que essas precisam ser socializadas”, disse a gerente de educação do Sesi/RS, Sônia Bier.

O evento vai até está terça-feira (01) e acontece das 9h às 21h. Durante os dois dias de programação, serão apresentados 200 projetos e protótipos de alunos dos programas educacionais do Sesi-RS. “Os jovens têm uma capacidade imensa de criar e transformar e, se nós não olharmos para isso, nós vamos estar contribuindo muito pouco para a mudança desse cenário educacional. Então, essa mostra tem como objetivo poder divulgar o quanto os nosso jovens conseguem olhar para a realidade, problematizá-la, e trazer soluções para ela. E que a escola é o espaço por excelência, que ajuda ele organizar as suas ideias e apresentar soluções, que nós hoje, muitas vezes não estamos conseguindo achar”, completou Sônia.

Nesta segunda (30) são esperados mais de 11 mil pessoas. Se você ficou interessado e deseja passar pelo local, basta fazer sua inscrição no site do SESI para participar das palestras e seminários que são gratuitos.

Confira a programação completa

30 de setembro

14h – Abertura Oficial

14h30 – Palestra com Amyr Klink

15h30 – Seminário BNCC e a inovação na escola / Painel educação e desenvolvimento socioeconômico

16h30 – Seminário uma nova abordagem para tecnologia na educação / Painel colaboração em inovação educativa

17h30 – Seminário inovação na educação

01 de setembro

11h – Seminário formação de professores e o case do município de Panambi

13h30 – Seminário A inserção da tecnologia na caminhada docente / Painel educação comparada: Promoção da aprendizagem, como alguns países tem enfrentado este desafio?

14h30 – Seminário tecnologia e currículo: Uma proposta a ser desenvolvida por todos / Seminário Pisa For School

15h30 – Seminário Impacto da gestão no desenvolvimento da aprendizagem na educação básica / Painel escolas de tempo integral: Várias propostas, um único objetivo

16h30 – Painel Ensino médio, juventudes e tecnologia / Seminário Steam na educação básica

