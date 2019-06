Confira a programação para cerimônia de abertura da Copa América

A Copa América começa nesta sexta-feira (14) às 21h10, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, e promete ter uma abertura repleta de novidades e tecnologias de LED e virtual. A competição vai ser sediada no Brasil pela quinta vez na história e contará com cerca de 400 pessoas e 100 músicos na cerimônia que marca o início do evento. Através de 12 crianças, cada uma representando um dos países, a história será contada em duas partes. A organização do evento ainda não sabe quantos chefes de Estado vão participar do jogo de abertura, entre Brasil e Bolívia. Até este momento, apenas o presidente Jair Bolsonaro e o emir do Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, confirmaram presença.

“Posso dizer que será uma energia que explodirá e sairá do estádio. Vai ser incrível para quem vai assistir de casa e, mais ainda, para quem estará aqui dentro, assistindo ao vivo”, explicou Edson Edermann, diretor artístico da Cerimônia de Abertura. Durante o evento, que terá duração de 10 minutos, será cantada a música-tema da Copa América deste ano, Vibra Continente, escrita por Rafinha RSQ, Léo Santana, Karol G e Ovy On the Drums. A canção será interpretada por Léo Santana e pela colombiana Karol G, em uma mistura de swing latino e funk. “Fiquei muito feliz quando recebi o convite para esse projeto. Foi uma alegria enorme ter gravado [o clipe oficial] no estádio mais famoso do mundo [Maracanã] e vai ser inesquecível levar essa vibração do futebol para todo o mundo”, disse o cantor baiano.

Os portões do Morumbi serão abertos às 17h30, quatro horas antes do início do jogo. A organização recomenda que as pessoas usem o transporte público e cheguem cedo ao estádio, já que será proibido circular de carro dentro da área de segurança. Quanto à greve geral, convocada para esta sexta em todo Brasil, o diretor de Operações do Comitê Organizador Local da Copa América, Agberto Guimarães, informou que a organização do evento acompanhará a possível paralisação e que o comitê tem trabalhado em parceria com instituições governamentais. De acordo com Guimarães, a organização pretende manter a segurança e pacificação do evento mas não pode impedir que a greve aconteça.

Competição

O Brasil está no Grupo A e enfrentará as seleções da Bolívia, Venezuela e Peru. O Grupo B é formado pelas equipes da Argentina, da Colômbia, do Paraguai e do Catar. Fazem parte do Grupo C o Uruguai, o Equador, o Chile e o Japão. O atual campeão é o Chile. A Seleção Brasileira obteve seu último título na Copa América em 2007, na Argentina.

