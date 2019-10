Confira a situação dos jogadores do Inter que tem contrato se encerrando ao final de 2019

Chegando ao fim da temporada, inicia-se os trabalhos nos clubes tendo em vista o planejamento para o próximo ano, principalmente no que tange ao elenco. Situação essa, que já se apresenta no horizonte do Inter. Do atual grupo de jogadores, ao menos 13 nomes tem contrato válido até o final de 2019, conforme analisou a reportagem da Rádio Grenal. Duas renovações já foram acordadas.

Lista de jogadores do Inter com contrato se encerrando em dezembro de 2019:

Lateral-direito Bruno: vindo do Bahia, onde atuou em 2018, o jogador chegou ao Inter este ano com contrato até o fim deste ano. Ainda não houve contato da direção colorado para tratar de uma possível renovação.

Zagueiro Emerson Santos: pertencente ao Palmeiras, o clube gaúcho tem a opção de compra do jogador, com passe estimado em ‎€ 3 milhões de euros.

Volante Bruno Silva: após reincidir com o Fluminense, o atleta de 33 anos assinou vínculo até o final do ano, tendo a opção de renovação por mais uma temporada.

Volante Rithely: o fim da temporada marca a tomada de decisão do Inter com relação a situação de Rithely. Depois de postegar o empréstimo por duas vezes, a direção precisa decidir sobre a opção de compra do atleta.

Volante Matheus Galdezani: sem ter mesmo conseguido estrear com a camisa do Inter, por conta de uma lesão grave no joelho direito, no início do ano, o jogador tem a situação de análise de empréstimo, junto ao Coritiba, analisada.

Meia Zé Aldo: a direção colorada já está alinhavada para garantir a permanência do jovem, adquirindo 50% dos direitos e um contrato de três anos junto ao Guarani, de Palhoça (SC)

Meia D’Alessandro: capitão e ídolo do clube, D’Ale ainda tem o futuro incerto. A permanência ou não em Porto Alegre só será decidida ao fim da temporada.

Atacante Guilherme Parede: pertencente ao Coritiba, o jogador foi trazido no início do ano por empréstimo até 31 de dezembro de 2019, com opção de compra ao término do vínculo. Na negociação, o Inter adquiriu 25% dos direitos de Parede.

Atacante Neilton: anunciado como primeiro reforço para a disputa da Libertadores, o atacante assinou contrato por empréstimo do Vitória até o fim de 2019. No contrato, há cláusula de opção de compra ao término deste ano. Ainda não houve procura do Inter para tratar da situação.

Atacante Rafael Sobis: em sua terceira passagem pelo colorado, Sobis foi anunciado no início da temporada com um contrato até o fim deste ano. A direção ainda não fez contato para tratar da situação de possível renovação.

Centroavante Tréllez: emprestado pelo São Paulo, o jogador assinou contrato até o final do ano, com opção de compra ao término do vínculo. Pouco utilizado no time, o colombiano não deve permanecer para a próxima temporada.

Renovações acertadas

Goleiro Keiller: destaque no Brasileiro de Aspirantes e até mesmo alvo do Grêmio, o arqueiro teve o contrato renovado até o fim de 2020. A diretoria já em contato com o empresário para acertar a permanência por mais uma temporada.

Volante Nonato: de forma definitiva, o Inter adquiriu recentemente os direitos federativos do meia Nonato, junto ao São Caetano. O jogador, que estava emprestado ao Inter até março de 2020, passa a ter novo vínculo até 31 de dezembro de 2023.