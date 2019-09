Confira a situação dos jogadores que estão no departamento médico do Grêmio

*Valéria Possamai

Após folga, o grupo de jogadores do Grêmio se reapresentou nesta terça-feira, no CT Luiz Carvalho. A primeira atividade da semana contou com baixas e más notícias vindas do Departamento Médico. A principal situação que tange é o caso de Leonardo Gomes, que não atuará mais em 2019.

Os boletins

O lateral-direito Léo Gomes teve constatado um rompimento do ligamento cruzado posterior do joelho. O jogador passará por cirurgia e a recuperação deve levar ao menos três meses, o que deixa fora do restante das competições deste ano.

Ainda na lateral direita, o tricolor encara outro problema. Léo Moura, que não desde o dia 17 de agosto, na partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, teve uma distensão de grau 2 na coxa direita. A previsão de recuperação é de pelo menos mais duas semanas.

O zagueiro Pedro Geromel ainda segue como indefinição. O defensor sentiu um problema muscular na coxa direita na partida deste último domingo, contra o Cruzeiro, na Arena Independência. O defensor precisou ser substituído e deixou o campo precisando de auxílio para se locomover. O tempo de recuperação é indeterminado.

Ainda no Departamento Médico também segue Maicon. O volante está em tratamento por conta de dores na panturrilha. O atleta ficou de fora do duelo contra o Athlético-PR, pela Copa Libertadores e, Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, por conta do problema.

A situação dos atletas gera alerta principalmente por conta da decisão pela Copa Libertadores, contra o Flamengo. O time ainda conta com 22 dias até o primeiro jogo das semifinais, na Arena.

