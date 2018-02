Confira as atrações do carnaval em Porto Alegre

O carnaval de blocos do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, terá três atrações neste final de semana. A folia fica por conta da “Banda DK”, que sai neste sábado (10), a partir das 15h, pelas ruas do bairro, e dos blocos “Rua do Perdão” e “Deixa Falar”, que ocorrem na terça-feira (13), na rua da República, também, às 15h.

Este ano, a prefeitura estabeleceu regras para utilização das vias públicas pelos blocos, com o objetivo de atender às solicitações de moradores e associações de bairro. Cada bloco assinou um Termo de Colaboração e Compromisso, em que estão previstas contrapartidas de infraestrutura, como banheiros químicos, segurança privada e ambulâncias. O documento também determina locais e horários de concentração e dispersão. Nenhuma apresentação deverá terminar após as 21h. Os blocos também serão responsáveis pela taxa de limpeza após os eventos, que contempla varrição e lavagem dos locais, a cargo do Departamento Municipal de Limpeza Urbana.

Por recomendação do Ministério Público, o evento “Nordestão Skol”, que seria realizado neste sábado, foi cancelado e será realizado na orla do Guaíba, conforme programação normal, no próximo domingo (18). Tal recomendação se deu por reclamações de moradores. Visando a mediação de todas as partes afetadas, o Escritório de Eventos, órgão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, negociou a transferência do local do evento, onde prefeitura e proponente acataram a recomendação do Ministério Público.

Testes de HIV

O público que vai curtir o Carnaval de Blocos na Capital poderá aproveitar também para fazer testes de HIV, sífilis e hepatite C na unidade móvel do projeto Fique Sabendo. Oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde, o serviço estará disponível neste sábado na esquina da Travessa do Carmo com a rua José do Patrocínio, e na terça-feira (13), na rua Lima e Silva com a República, das 15h às 19h. Haverá distribuição de preservativos, orientações e dicas de prevenção. No último final de semana, foram realizados testes em 77 pessoas durante a programação da Cidade Baixa e orla do Guaíba, dos quais oito reagentes para sífilis, um para HIV e um para hepatite C. Com segurança e privacidade, o resultado sai em apenas 30 minutos, com dois consultórios para atendimento à população.

Bloqueios

Em razão dos desfiles do Carnaval de Blocos de Porto Alegre neste sábado e no feriado de Carnaval, dia 13, a Empresa Pública de Transporte e Circulação informa os seguintes bloqueios de ruas, possibilidade de acesso local, com necessidade também, de desvios de linhas de ônibus:

– Dia 10/2 (sábado), das 15h às 21h – Banda DK – rua da República, seguindo pela José do Patrocínio, Luiz Afonso, Lima e Silva, Loureiro da Silva, Lima e Silva, Largo Zumbi dos Palmares;

– Dia 13/2 (terça-feira), das 15h às 21h – Bloco Rua do Perdão – rua da República, entre a João Alfredo e a José do Patrocínio;

– Dia 13/2 (terça-feira), das 15h às 21h – Bloco Deixa Falar – rua da República, entre a Lima e Silva e a João Pessoa.

Transporte

Devido aos bloqueios, a linha de ônibus 177-Menino Deus, sentido bairro/Centro, circulará pela avenida João Pessoa. As linhas de ônibus que trafegam pela rua José do Patrocínio, no sentido Centro/bairro, circularão igualmente pela João Pessoa.

