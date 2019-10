Confira as atrações do We Love Poa deste fim de semana

A segunda edição do We Love Poa vai juntar nomes de peso na música brasileira como KVSH, o duo Royal Inc e DJ Tartaruga na capital gaúcha. O roteiro de festas acontece de 3 a 5 de outubro (de quinta-feira a sábado) e passa por Le Club 300, Casa NTX e Provocateur.

Na quinta-feira (3), a partir das 23h, o Le Club dá o pontapé inicial da programação com a festa que dá as boas vindas ao We Love Poa. Exclusiva para 200 convidados, a festa contará com um line composto pelos DJs Thiago Matthias, Lucas Borchardt e Breno Rocha.

Já na sexta-feira (4), a partir das 23h, a Casa NTX abre suas portas para o We Love POA +. Os DJs KVSH, Beowulf, Fabio Serra e Nohow compõem o set desta noite. Por sinal, este não será o único evento que a Casa NTX irá sediar.

No sábado (5), a partir das 15h, acontece o We Love Sunset’s de Cinema. Com todo o glamour do local e do pôr do sol porto-alegrense, o evento contará com nomes como Edu Schwartz e Royal Inc.

O duo formado por Elias Goca e Ricardo Pazos fechará a programação do We Love Poa + na Provocateur. A partir das 23h30, a bombonera gaúcha recebe, além do duo, os DJs Tartaruga e Lazzaretti para fechar com chave de ouro essa maratona de festas.

O We Love Poa + manterá o alto padrão apresentado em outras edições e reforça elementos como conforto e espaço. Tanto é que o luxuoso Hotel Radisson (Av. Cel. Lucas de Oliveira, 995) foi escolhido como hotel oficial para os participantes.

Serviço:

Quando: de 03 a 05 de outubro (quinta-feira a sábado)

Ingressos: http://bit.ly/passaportewlp

Reservas Camarotes e Pacote Hotel:

welovepoa@gmail.com

48 98824-1149 ou 11 99896-5253

Programação:

Le Club 300 / We Love Poa

Quando: 03 de outubro (quinta-feira)

Local: Le Club (Rua Marquês do Pombal, 300)

Horário: 23h

We Love Poa + // KVSH

Quando: 04 de outubro (sexta-feira)

Local: Casa NTX (Av. das Indústrias, 1395)

Horário: 23h

We Love Sunset’s de Cinema

Quando: 05 de outubro (sábado)

Local: Casa NTX (Av. das Indústrias, 1395)

Horário: 15h

We Love Provocateur Poa

Quando: 05 de outubro (sábado)

Local: Provocateur (Rua Silva Jardim, 331)

Horário: 23h

Deixe seu comentário: