Confira as dicas para minimizar o tempo perdido nas filas dos aeroportos

As filas dos aeroportos, principalmente na área de segurança, estão cada vez mais longas e não é à toa que centenas de pessoas reclamam de perder seus voos quando precisam fazer conexões.

Pular a segurança não é uma opção, mas existem formas de encurtar a espera e diminuir as chances de perder o próximo voo. Abaixo, especialistas em viagens compartilham suas melhores dicas para acelerar na triagem pelo aeroporto.

Escolha a fila mais curta.

Parece óbvio, mas Michael Holtz, proprietário do SmartFlyer, consultoria global de viagens, afirma que a maioria dos aeroportos têm duas áreas de segurança e uma delas é sempre mais curta.

“Uma das áreas é mais movimentada, pois está mais perto dos portões de embarque por onde saem mais voos”, disse ele. “Procure a outra fila, mesmo que em alguns casos que você tenha que andar mais para chegar ao seu portão após a segurança. Ainda sim, vai economizar tempo.”

Enfrente a fila de segurança como um bar lotado.

“Geralmente, há um gargalo no início da fila, com muitos passageiros distraídos ao redor, tentando encontrar seus cartões de embarque, por exemplo. Tenha o seu pronto e passe na frente desta multidão, como você faz em um bar quando quer pedir uma bebida”, aconselha Holtz.

Outra dica para economizar tempo: se o seu cartão de embarque estiver no e-mail, tire uma foto dele, já que o sinal de Wi-Fi do aeroporto, ou mesmo o do celular, pode falhar.

Use aeroportos secundários.

Paul Tumpowsky, presidente-executivo da consultoria de viagens nova-iorquina Skylark, afirma que voar para aeroportos menores é uma grande economia de tempo quando se trata de segurança.

“Eles são muito menos lotados do que os grandes hubs, por isso é uma boa escolha sempre que possível, assim você pode cortar algumas horas de espera na fila de segurança”, disse ele.

Escolha os horários dos voos com sabedoria.

Durante os dias de semana, a dica é evitar o início da manhã e entre 17h e 20h, afirma, já que essas horas são quando os viajantes de negócios tendem a voar.

Sábado, em geral, é um bom dia para voar, já que não é uma data procurada nem pelos viajantes de negócios nem pelos de lazer, que normalmente querem aproveitar ao máximo seu tempo livre e costumam sair às sextas-feiras e retornar aos domingos. “Voar em horários fora de pico significa menos congestionamento no aeroporto, consequentemente, filas mais rápidas de segurança”, comenta Holtz. (AG)

