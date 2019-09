Confira as fotos do que rolou no piquete da Rede Pampa e Itaipava nesta quinta

As atrações no piquete da Rede Pampa de Comunicação e Itaipava no Acampamento Farroupilha não param! Os visitantes estão sendo acolhidos com muito chimarrão, pão de alho Marsala, café Bom Jesus e, é claro, muita música. Na tarde dessa quinta-feira (19), três artistas subiram ao palco. O primeiro a se apresentar foi o Tio Nanato e os Coice de Burro. Já a segunda apresentação ficou por conta De Lima e Leninha, e a última atração foi o Grupo Barbicacho.

Além disso, o piquete recebeu novamente o artista Rogério Cardoso, que estava fazendo caricaturas digitais gratuitas na hora, um oferecimento do mercado Atacadão. Além dos desenhos, muitas pessoas apareceram no espaço para se divertir com as brincadeiras proporcionadas pelo café Bom Jesus. A marca sorteou um kit com caneca, café e filtro. O ganhador do prêmio foi José Aldo Peixoto.

Veja a programação para hoje, 20 de setembro

14h às 18h – Super Show da Rádio Liberdade, no palco central do Parque Harmonia

1) Crianças EmCanto/ Dudu Gaiteiro/ Murielzinho e Lyann

2) Iedo Silva e Grupo Ala Pucha

3) Elmer Fagundes e Grupo

Confira as fotos desta quinta-feira (19), do que rolou no piquete da Rede Pampa e Itaipava:

