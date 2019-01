Confira as tecnologias que você vai querer ter assim que puder

Que produto tecnológico resolveria a sua vida? Saiba que é bem capaz que ele já exista, você só precisa esperar um pouco até que ele se torne popular (e acessível). A edição deste ano da CES (Consumer Eletronic Show), maior feira de tecnologia do mundo, mais uma vez trouxe uma série de invenções feitas para tornar a nossa vida muito mais fácil.

De carros que dirigem sozinhos e entregam as suas compras em casa a vasos sanitários que respondem a comando de voz, esquentam o assento e fazem auto-limpeza automática, tem de tudo.

Separamos abaixo alguns dos produtos mais interessantes que podem tornar nossa rotina muito mais prática.

Novo quarto

1. Porta-remédios

O Pillo armazena e dispensa medicamentos, como anticoncepcionais. A diferença é que pode ser ativado por voz e usa o reconhecimento facial como medida de segurança. Ele ainda consegue responder perguntas sobre nutrição.

2. Lâmpada smart

Lâmpada que emite luz e sons calmantes, responde a comando de voz, toca as músicas que você pede e por aí vai. E o melhor: as lâmpadas inteligentes já estão bem acessíveis e populares, logo devem virar realidade na sua casa.

3. Robô para abraçar

O Somnox é um robozinho em formato de almofada que ajuda a pegar no sono mais rápido. Ele tem sensores que dão estímulos ritmados de respiração, bom para acalmar os corações mais ansiosos. Ele ainda toca sons de relaxamento.

4. O sono perfeito

Máscaras da empresa Dreamlight deixam o seu sono mais tranquilo e profundo. Algumas esquentam a região dos olhos, o que é relaxante. Outras têm sensores luminosos que estimulam cada estágio do sono e tocam músicas para te acalmar.

5. Máquina que dobra a roupa

A Foldimate, primeira máquina que dobra roupas, deve começar a ser vendida até o final de 2019, nos EUA. Você coloca roupa por roupa nela e, em segundos, ela entrega a peça perfeitamente dobrada.

6. Camas com sensores

A cama analisa quando você deita e controla a espuma do colchão da forma mais adequada, moldando ao seu corpo. Também mede a frequência de respiração e os batimentos cardíacos

Nova sala

1. TV que enrola e desenrola

Se você preferir algo discreto, pode optar por uma TV que enrola. Ela sobe e desce de um compartimento quando você precisar.

2. Cão-robô quer carinho

O cão Aiob, da Sony, não é bem novidade, mas marcou presença novamente na CES, porque, vamos combinar, é.adorável. Ele tem sensores pelo corpo e tudo o que quer é ganhar carinho. A sua personalidade é desenvolvida conforme a interação com os donos.

3. Inteligência discreta

A tela Mui é uma prachinha inteligente de madeira, bem discreta, que você prende na parede. É sensível ao toque e conta com Google Assistant. Por isso, exibe termostato, relógio, clima e controle de luz. Além disso, mostra suas mensagens de texto e pode acessar seu correio de voz.

4. Limpador de janela sem risco

O robô Coayu W902 limpa a sua janela perfeitamente, sem qualquer perigo de quedas. Ele funciona como o já famoso aspirador de pó inteligente. Tem sensores de movimento que o ajudam a “andar” por aí.

5. TV-sofá

As novas telas gigantes e curvas da LG transformam a experiência de ver televisão. A curvatura parece até um sofá, onde você deita para ver as imagens no teto. Mas essa é pra quem curte coisas chamativas, bem chamativas.

6. Fones como braceletes

A nova moda para fones é transformá-los em pulseiras. Tem de todo tipo: trançados, coloridos, com miçangas, de couro. É só enrolar no pulso e sair andando. Alguns vêm com entrada USB.

