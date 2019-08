Confira as vagas de emprego que o Sine oferecerá nesta segunda-feira

Em mais uma segunda-feira, o Sine Municipal de Porto Alegre estará oferecendo vagas de emprego, no total, 176 oportunidades estarão sendo preenchidas. Os interessados deverão retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil ou diretamente em qualquer agência do Sine, o número é limitado.

Entre as vagas oferecidas, a maior demanda é para vendedor de serviços, com 21 postos abertos, seguida por jardineiro e auxiliar de limpeza. Para concorrer à vaga, o candidato precisa comparecer com Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Sine Municipal

A sede do Sine Municipal funciona entre as 8h e 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, Centro Histórico.

Confira a lista de oportunidades:

Açougueiro – 1

Ajudante de pintor – 1

Arte-finalista – 1

Atendente balconista – 1

Auxiliar administrativo – 1

Auxiliar de confeitaria – 1

Auxiliar de confeiteiro – 1

Auxiliar de contabilidade – 1

Auxiliar de cozinha – 1

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 2

Auxiliar de lavanderia – 1

Auxiliar de limpeza – 7

Auxiliar de manutenção predial – 1

Auxiliar de pessoal – 1

Auxiliar de segurança – 3

Auxiliar técnico de mecânica – 1

Caldeireiro de manutenção – 1

Carpinteiro (esquadrias) – 1

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) – 6

Chapista de lanchonete – 2

Condutor de máquinas – 1

Confeiteiro – 1

Consultor de vendas – 4

Costureira em geral – 2

Cozinheiro geral – 4

Desenhista de móveis – 1

Desenhista projetista mecânico – 1

Educador infantil de nível médio – 1

Eletricista – 1

Eletrotécnico na fabricação, montagem e instalação de máquinas e equipamentos – 2

Empregado doméstico nos serviços gerais – 2

Enfermeiro – 1

Estofador de móveis – 1

Frentista – 3

Gerente de frota – 1

Gerente de supermercado – 1

Instalador de alarme – 1

Instalador de estações telefônicas – 5

Instalador hidráulico – 1

Instrutor de informática – 2

Jardineiro – 7

Marceneiro – 3

Marmorista (construção) – 1

Mecânico de manutenção de automóveis – 2

Mecânico de manutenção de bombas – 1

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 1

Mecânico de manutenção de máquinas têxteis – 1

Montador de móveis de madeira – 1

Motorista de automóveis – 1

Motorista de caminhão – 3

Nutricionista – 1

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 2

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 1

Operador de empilhadeira – 4

Operador de fabricação de tintas – 1

Operador de máquinas fixas, em geral – 6

Operador de ponte rolante – 1

Operador de telemarketing ativo e receptivo – 5

Operador de torno com comando numérico – 1

Operador polivalente da indústria têxtil – 1

Orientador de tráfego para estacionamento – 2

Padeiro confeiteiro – 1

Panfleteiro – 1

Pedreiro – 1

Pizzaiolo – 2

Promotor de vendas – 1

Serigrafista – 2

Serralheiro – 3

Soldador – 2

Supervisor comercial – 1

Supervisor da confecção de artefatos de tecidos, couros e afins – 1

Supervisor de vendas comercial – 1

Técnico de enfermagem – 2

Técnico em manutenção de equipamentos de informática – 1

Técnico em mecânica de precisão – 1

Técnico em segurança do trabalho – 1

Técnico químico – 1

Torneiro mecânico – 1

Trabalhador na confecção de peças de couro – 3

Vendedor de serviços – 21

Vendedor interno – 1

Vendedor porta a porta – 5

Vendedor pracista – 1

Vigilante – 5

