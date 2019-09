Confira cinco destinos brasileiros que vão ficar mais baratos em outubro

O site Booking, que faz reservas de hospedagens pela internet, fez um levantamento com as cidades que tiveram queda nos preços de acomodação em outubro. Não se trata dos lugares mais baratos para viajar no Brasil, mas sim os que tiveram a maior queda quando comparados com outras épocas do ano. Quer viajar mais barato no próximo mês? Então confere as dicas:

1. Campos do Jordão (São Paulo): cidade está 43% mais barata para se visitar do que em julho, o mês mais caro. Já que é conhecida pelo clima serrano e pelos festivais de inverno, a cidade no interior de São Paulo vê os preços das acomodações baixarem assim que as temperaturas sobem.

2. Gramado (Rio Grande do Sul): a cidade, que fica a 124km da capital gaúcha, está com hospedagens 33% mais baratas do que em julho, o mês mais caro. Mesmo no calor, ainda dá pra aproveitar todos os chocolates e o visual da cidade.

3. Canela (Rio Grande do Sul): vizinha de Gramado, Canela também vai estar mais barata em relação a julho, 26%. Com atrações como a Catedral de Pedra e arquitetura e culinárias muito ricas, a localidade é um “pedaço” da Europa no Rio Grande do Sul.

4. Joinville (Santa Catarina): a 621km de distância de Porto Alegre, a cidade catarinense terá hospedagens 31% mais baratas do que o mês mais caro, julho. Na viagem, é possível aproveitar a natureza e a culinária típica do local.

5. Monte Verde (Minas Gerais): a cidade mineira está, em outubro, 25% mais barata do que em julho, o mês mais caro. Na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, a região tem clima ameno e é ótima para quem gosta de curtir a natureza.

