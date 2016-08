Confira cinco dicas para deixar sua TV velha mais moderna

Os usuários que querem modernizar suas TVs antigas podem encontrar alguns recursos práticos no mercado brasileiro. Quer conhecer todos os mecanismos? Então confira esta lista com cinco dicas.

Transformar sua TV em Smart.

Os televisores mais antigos normalmente não são equipados com internet ou funções inteligentes. No entanto, é possível resolver isso sem precisar comprar uma Smart TV. Usando um Chromecast, dongle do Google, o usuário só precisa de uma saída HDMI e internet wireless para fazer streaming do Globo Play, Netflix, YouTube, ouvir músicas do Spotify, acessar redes sociais e mais funções diretamente na tela da TV. O dispositivo tem preço de 219 reais (1 geração) e 300 reais (2 geração).

A Apple TV também é uma boa solução: ela é mais completa, vem com controle remoto e conectividade com dispositivos Apple (iPhone/iPad). O equipamento pode ser conectado via Wi-Fi ou cabo Ethernet. O preço é mais salgado e fica a partir de 1.349 reais (armazenamento de 32GB).

Habilitar o sinal digital.

As TVs de tela plana, com fabricação mais antiga, podem vir com o conversor digital integrado e, com isso, é necessário apenas comprar uma antena digital para receber imagens com maior qualidade, em resolução HD. O equipamento tem preço a partir de 21,50 reais em lojas nacionais, no modelo mais simples. As TVs mais básicas precisam também de um conversor embutido, que custa a partir de 99 reais.

Usar home theater ou soundbar.

Para potencializar o som de uma TV mais modesta, o usuário pode pensar em investir em um home theater ou soundbar. O primeiro é projetado com um sistema de áudio completo, normalmente equipado a partir de cinco caixas posicionadas em diferentes locais no ambiente. O soundbar é mais simples, com uma barra de som surround, para quem não deseja ocupar tanto espaço e quer mais praticidade.

O preço nos modelos mais baratos é semelhante: enquanto uma soundbar simples da Philips custa 269 reais, um home theater básico da Multilaser tem preço de 271 reais.

Ajustes nas configurações.



Para otimizar a imagem e o som de uma TV mais velha, ou até uma Smart TV mais básica, o usuário pode dar uma olhada nas configurações do dispositivo. Desta forma, é possível ajustar a cor e o contraste da TV, assim como ativar recursos de áudio, equalizar, potencializar os sons graves e mais. Observe os modos automáticos, para filmes, músicas, esportes, que fazem ajustes rápidos sem precisar alterar as configurações.

Algumas TVs oferecem ainda conectividades como NFC, Wi-Fi, HDMI e até entrada USB para plugar pendrives ou HDs externos e ver seus vídeos na tela grande.

Conectar com o computador.

Uma forma fácil de adicionar funções extras em sua TV mais antiga, e deixar ela mais moderna, é conectando com um computador ou notebook. A maneira mais prática de fazer isso é por meio de um cabo HDMI, que transmite som e imagem em alta qualidade. Caso seu equipamento não tenha essa conectividade, é possível usar um cabo VGA e um adaptador de áudio.

Dessa forma, o usuário pode usar a TV como um monitor extra do computador ou até espelhar suas redes sociais, sites de vídeos e demais atividades. Essa é uma das soluções mais econômicas: um cabo HDMI custa a partir de 12 reais em lojas nacionais e um VGA tem preço de cerca de 10 reais.

