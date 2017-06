Confira cinco dicas para se dar bem nos aplicativos de paquera neste Dia dos Namorados

A vida, cada vez mais, fica mais fácil com um celular nas mãos: para se atualizar, pagar contas, procurar emprego. É até difícil imaginar como seria sem ele. O aparelho se consolidou como o principal meio de acesso domiciliar à internet no Brasil.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 92,1% do acesso à rede passou a ser feito pelo dispositivo móvel. E com tanto celular e smartphone nos distraindo por ai, fica cada vez mais raro a paquera olho no olho. Por isso, os aplicativos de paquera no celular podem ajudar quem está solteiro a encontrar um “mozão”. Para criar um perfil claro, objetivo, positivo, veja algumas dicas:

DICA 1: TENHA OBJETIVOS CLAROS

O que você quer, exatamente? Encontrar o par ideal para viver o amor numa cabana? Encontrar o companheiro para casar e viver a vida familiar que você sempre quis? Ou quem sabe uma aventura de final semana?

A única chance de errar a resposta para essa pergunta é não ser honesto com você mesmo. Ter clareza do que se quer é o primeiro passo para conquistar os seus objetivos. Quais são seus sonhos, seus propósitos, suas metas de vida?

Lembre-se de usar o seu perfil para deixar os seus objetivos claros (e facilite a vida do seu par ideal). Você pode fazer isso de forma leve e bem-humorada nas informações que escreve sobre você e também nas suas fotos, que devem ser um espelho do tipo de relacionamento que você espera encontrar. Pergunte-se: alguém que realmente quer um relacionamento vai me levar a sério ao olhar as minhas fotos? O que as minhas imagens estão dizendo sobre as minhas intenções?

DICA 2: CONHEÇA A SI MESMO

Mais do que saber o que se quer, para conquistar objetivos você precisa saber quem você é, aprofundando e desenvolvendo o seu autoconhecimento. O que você gosta de fazer? O que é realmente importante para você? Quais são suas melhores forças e como você as utiliza na sua vida? O que o seu trabalho conta sobre você?

Seja criativo e procure demonstrar seu estilo de vida e seus gostos em suas fotos. Você tem pelo menos 6 oportunidades para mostrar o seu trabalho, seu animalzinho de estimação, seu esporte preferido ou aquela viagem que você amou tanto fazer.

DICA 3: SEJA POSITIVO

Com alegria, otimismo e bom-humor você aumenta as suas chances de viver um relacionamento amoroso de qualidade. Além de serem menos propensos à depressão, a ciência mostra que os otimistas são mais produtivos e têm mais sucesso em suas conquistas, o que vale também para a área do amor. Isso quer dizer que, ao invés de apenas apostar na capacidade do cupido de acertar a flecha no alvo certo, eles têm a atitude e a motivação necessárias para buscar a própria felicidade.

Para colocar essa abordagem positiva em prática em seu perfil no Tinder, procure sempre dizer o que você quer – e não o que você não quer. Por exemplo, ao invés de dizer que você não tolera mentiras e está cansado de ser enganado, que tal dizer que você valoriza a sinceridade entre as pessoas e está disposto a ter um relacionamento fiel e comprometido com o futuro?

DICA 4: LEVE O RELACIONAMENTO PARA O MUNDO REAL

O que você quer é ter mais um amigo virtual para papear nas noites em que você está à toa em casa ou um parceiro para namorar, viajar, sair e se relacionar? Pois lembre-se que, para isso, você precisa sair do virtual e ir para o mundo real. É no mundo real que você vai ver se a pessoa é aquilo mesmo que você esperava, se ela tem as atitudes coerentes com o que fala e se a “química” acontece.

Quando se trata de conhecer o par ideal, é no encontro de joelhos que você vai ter a oportunidade de checar se o encontro de energias realmente deu match. É no “olho no olho” que você vai sentir a verdade e a sinceridade por trás das conversas por mensagem e das fotos nas redes sociais.

Se você realmente tem a intenção de levar o seu próximo relacionamento para o nível dos casais “masters” e não “disasters”, selecione bem suas curtidas e super curtidas.

DICA 5: NÃO TENHA MEDO DE AMAR

Você sabia que além de ser prazeroso estar com a pessoa amada, ter relações felizes também influencia positivamente a saúde, bem-estar e satisfação com a vida, e oferece a felicidade plena como recompensa?

Essa sensação de amar e ser amado e seus benefícios na vida é explicada pela ciência. A necessidade de contato, de apego e de nos sentirmos íntimos de alguém é o que impulsiona a maior parte de nossas atitudes, mesmo quando preferimos acreditar que não. Trata-se de um mecanismo biológico determinante para a sobrevivência. (AG)

