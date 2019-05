Confira como estão as manifestações pró governo pelo país

Atos favoráveis ao governo de Jair Bolsonaro acontecem neste domingo (26) em diversas cidades brasileiras. Manifestantes foram as ruas das principais capitais do país, buscando demonstrar apoio ao presidente, além de defender projetos do governo como a reforma da Previdência. Confira como está a movimentação:

Brasília

Os atos se concentraram em frente ao Congresso Nacional, em Brasília. Muitos apoiadores vestem camisas da Seleção Brasileira e trazem cartazes em apoio à reforma da Previdência e ao projeto de lei de endurecimento de penas proposto pelo ministro Sergio Moro.

São Paulo

Três cidades do interior de São Paulo já registraram manifestações: Campinas, Sorocaba e São Carlos. Na capital, o público deve se concentrar na Avenida Paulista.

Rio de Janeiro

Na capital do estado, os manifestantes se reuniram na Orla de Copacabana, vestindo verde e amarelo e carregando bandeiras do Brasil. Os atos ocupam cerca de sete quarteirões, e contam com bonecos infláveis do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Belo Horizonte

A manifestação da capital mineira ficaram concentradas na praça da Liberdade. Faixas com frases como: “Se gritar pega centrão, não fica um meu irmão”, “não é corte, é contingência”, “Brasil acima de tudo, STF abaixo de todos” foram exibidas pelos apoiadores. Manifestantes já se encontravam no local antes mesmo do horário marcado para o protesto a favor do governo. As bandeiras do país aparecem na forma tradicional, mas também estão sendo vendidas com escudos dos times de futebol Cruzeiro e Atlético-MG.

Salvador

O ato teve início por volta das 10h no Farol da Barra. Os manifestantes cantaram o Hino Nacional e gritaram palavras de ordem a favor do governo. Ainda não houve divulgação de estimativa de público pelos organizadores, nem pela Polícia Militar.

Porto Alegre

Na Capital dos gaúchos, a mobilização está prevista para começar às 15h, com concentração no Parque Moinhos de Vento, o Parcão. À frente da manifestação está a Banda Loka Liberal, coletivo político-musical. Os organizadores criaram um evento no Facebook onde 1.700 pessoas estão confirmadas.

O Palácio do Planalto disse na última terça-feira (21), que Jair Bolsonaro não participará das manifestações. Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, o presidente apoia o movimento, mas quer manter-se distante.

Deixe seu comentário: