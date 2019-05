Confira como foi o primeiro tempo de Grêmio e Atlético Mineiro

Por Isadora Aires

Válido pelo Campeonato Brasileiro, o jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro começou às 19h deste sábado (25) na Arena do Grêmio.

A primeira chance de gol veio do Grêmio, aos dois minutos do primeiro tempo. Após troca de passes pela direita, Leonardo Gomes rolou para Maicon, que mandou para o gol. Victor voou e fez grande defesa. Aos quatro, o time da casa continuou pressionando: Everton pegou sobra de escanteio, cortou a marcação e chutou forte à direita do gol de Victor.

Aos 14, Jean Pyerre cobrou falta direto e quase marcou para o Grêmio. A bola passou perto do gol do time mineiro. Um minuto depois, outra defesa de Victor: Everton pegou sobra de escanteio e chutou forte na direita da goleira, que caiu para defender a bola.

Aos 20, o time porto-alegrense manteve a pressão: Jean Pyerre cruzou em falta lateral e Alisson desviou de cabeça para mais uma defesa de Victor. Um minuto depois, veio a resposta do Galo. Depois de receber a bola cruzada pela direita, Luan finalizou para Paulo Victor defender. Aos 22, Grêmio no ataque novamente: após jogada de Juninho Capixaba pela esquerda, Jean Pyerre chutou sobre a marcação. Sozinho, ele mesmo pegou a sobra e finalizou com a perna esquerda, para fora. Tricolor perdeu uma grande chance de gol.

Aos 27, saiu o primeiro cartão amarelo do jogo para Luan, do Galo, por reclamação. Dois minutos depois, o Tricolor seguiu apertando muito: André girou, cortou a marcação de Jair e chutou colocado no canto para mais uma defesa de Victor. Aos 34, bate rebate na área do time mineiro: André, Everton e Leonardo Gomes tentaram, mas bola bateu na defesa do Atlético.

Aos 41, Geromel marcou para o Grêmio, mas o árbitro Rafael Traci já havia assinalado falta em Zé Welison. Depois de reclamação, o juiz foi até o VAR para definir a marcação do lance, já que ele havia apitado antes de Geromel marcar. Três minutos depois, Traci voltou e marcou pênalti de Zé Welison, por ter tocado com a mão na bola na área.

Aos 45, apesar de ter deslocado Victor, André bateu o pênalti muito mal, rasteiro e para fora. Árbitro deu mais cinco minutos de acréscimo. Três minutos depois, Maicon cometeu falta em Cazares e reclamou do lance, ganhando amarelo.

Desde o início da partida, o Grêmio pressionou o time do Galo – foram 10 escanteios para o dono da casa contra nenhum dos visitantes. Mesmo assim, não conseguiu fazer nenhuma finalização eficiente. Primeiro tempo terminou, aos 50 minutos, em 0 a 0.

