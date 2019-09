Confira como foi primeiro tempo entre Grêmio e Cruzeiro

O confronto entre os dois eliminados na Copa do Brasil nesta semana, Grêmio e Cruzeiro, iniciou às 11h deste domingo (8) no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Na partida, válida pela 18ª rodada do Brasileirão, o Grêmio veio escalado com surpresas: Diego Tardelli no ataque. O primeiro tempo terminou em 2 a 1 para o Tricolor, com gols de Tardelli e Alisson no lado gremista e de Fred, de pênalti, para o lado cruzeirense.

Aos sete minutos, Robinho passou para David pelo lado esquerda. O atacante cruzou para Fred, nas costas de Kannemann. Fred chegou a cabecear, mas Paulo Victor defendeu e salvou o Tricolor. Aos 13, mais pressão cruzeirense: Thiago Neves cobrou falta por cima do gol de Paulo Victor. Um minuto depois, David ganhou o primeiro cartão amarelo do jogo, após pisão em Alisson.

Aos 18, Diego Tardelli marcou de letra: Alisson abriu para Galhardo na direita, que cruzou rasteiro para Tardelli completar. 1 a 0 para o Grêmio. Aos 27, mais um! Após erro de Thiago Neves, Alisson roubou a bola e tabelou com Éverton. Alisson bateu cruzado, de perna esquerda, e marcou o segundo gol do Grêmio. 2 a 0 para o Tricolor.

Aos 29, um velho conhecido dos gremistas apareceu: para substituir David, Pedro Rocha entrou em campo. Três minutos depois, o ex-jogador do Tricolor passou a bola para Fred, que abriu para Dodô, que levantou na área. Thiago Neves ajeitou no peito para Pedro Rocha soltar a bomba. Paulo Victor salvou. Aos 33, pênalti para o time de Minas Gerais: Henrique tentou o domínio e Michel chutou a perna dele. Três minutos depois, Fred converteu, no canto esquerdo da goleira gremista. 2 a 1 para o Grêmio. Ainda aos 43 minutos, o Grêmio tentou aumentar a vantagem: Alisson levantou para Everton, que cabeceou em cima do gol cruzeirense.

