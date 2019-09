Confira como será o funcionamento de supermercados e shoppings de Porto Alegre no feriado deste sábado

Apesar do feriado nacional da Independência do Brasil, celebrado neste sábado, o atendimento nos supermercados e hipermercados de Porto Alegre permanece inalterado para este dia da semana. O 7 de Setembro também não deve ter impacto sobre a maior parte do comércio, com lojas funcionando normalmente.

Os estabelecimentos do setor podem abrir as suas portas com empregados e colaboradores na capital gaúcha, com uma exigência: a posse da respectiva certidão expedida previamente para domingos e feriados pelo Sindilojas em conjunto com o Sindec (Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre).

Já os empreendimentos comerciais sem esse documento têm o direito de funcionar, mas nesse caso somente se operados pelos próprios donos, sem o auxílio de funcionários. O horário para o comércio de rua permanece normal.

Shopping centers

No âmbito dos shoppings centers, a abertura das unidades é opcional e pode varias conforme as regras internas de cada centro de compras. Cinemas e áreas praças-de-alimentação funcionam normalmente, a exemplo do que já ocorre. Veja, a seguir, os horários dos principais endereços do segmento na cidade.

– Bourbon Country: Lojas e quiosques com abertura opcional das 14h às 20h. Praça de Alimentação das 10h às 22h. Cinema com funcionamento normal (conforme horário das sessões). Restaurantes das 11h30 às 16h e das 19h à meia-noite;

– Bourbon Ipiranga: Lojas e quiosques com abertura opcional das 14h às 20h. Praça de Alimentação das 11h às 22h. Restaurantes das 11h30 às 22h. Cinema com funcionamento normal (conforme horário das sessões);

– Bourbon Wallig: Lojas e quiosques com abertura opcional das 14h às 20h. Praça de Alimentação das 11h às 22h. Cinema com funcionamento normal (conforme horário das sessões). Restaurantes das 11h30 às 16h. Academia das 09h às 18h.

– Bourboin Assis Brasil: Lojas e quiosques com abertura opcional das 14h às 20h. Praça de alimentação das 11h às 22h. Academia com abertura opcional das 9h às 18h.

– Moinhos Shopping: Lojas e quiosques com abertura opcional das 14h às 20h. Praça de alimentação das 11h às 22h. Restaurantes das 11h30 às 22h. Cinema com funcionamento normal (conforme horário das sessões).

– Boulevard Assis Brasil: Lojas e quiosques com abertura opcional das 10h às 16h. Praça de alimentação com abertura obrigatória das 11h às 22h. Cinema com abertura de acordo com os horários das sessões.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: