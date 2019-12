Economia Confira dicas para ser efetivado no emprego temporário

A chegada das festas de fim de ano mobiliza não só o comércio, como também o mercado de trabalho, principalmente no que diz respeito às vagas temporárias de emprego. Neste ano, comércio e serviços devem movimentar R$ 336,3 bilhões somente no Natal.

Isso gerou um reforço na mão de obra de cerca de 91,4 mil contratações temporárias no País. A partir das vagas temporárias, podem surgir as chances de efetivação. A estimativa da CNC (Confederação Nacional do Comércio) é de que 26,4% dos trabalhadores se tornem fixos.

Para se destacar, umas das dicas é justamente não se acomodar às condições do emprego temporário, agindo de maneira descompromissada, sem responsabilidade com a empresa. É preciso trabalhar já considerando perspectivas a longo prazo, demonstrando disponibilidade para novos desafios e um bom relacionamento com a equipe.

“A ideia é atuar como se o emprego temporário fosse fixo e se empenhar ao máximo para ser eficiente, superando as expectativas. Assim, o profissional vai se destacar e passar a ser considerado para uma vaga efetiva, quando ela surgir”, orienta a consultora de recursos humanos Aliesh Costa.

Confira algumas dicas para ser efetivado:

Tenha compromisso como se o emprego temporário fosse fixo

Você pode, por exemplo, sugerir ideias que melhorarão os resultados da empresa ainda que seja a longo prazo.

Você pode, por exemplo, sugerir ideias que melhorarão os resultados da empresa ainda que seja a longo prazo. Cumpra os horários

Seja pontual e não tenha pressa para ir embora

Seja pontual e não tenha pressa para ir embora Tenha “jogo de cintura” para os desafios

Mostre-se indispensável para o empregador

Mostre-se indispensável para o empregador Saiba trabalhar em equipe

Pense em formas de conciliar as ideias dos colegas

Pense em formas de conciliar as ideias dos colegas Preze pela boa apresentação

Veja-se como um representante da empresa; isso pode variar de acordo com a cultura do lugar

Veja-se como um representante da empresa; isso pode variar de acordo com a cultura do lugar Surpreenda seu chefe

Não espere uma ordem para fazer seu trabalho

Não espere uma ordem para fazer seu trabalho Mostre interesse

Faça mais do que é pedido. Se você conseguiu entregar sua meta no serviço, mas ainda está no seu tempo de trabalho contratado, pergunte ao supervisor o que mais você pode fazer

Faça mais do que é pedido. Se você conseguiu entregar sua meta no serviço, mas ainda está no seu tempo de trabalho contratado, pergunte ao supervisor o que mais você pode fazer Aprenda em todas as empreitadas

Cada uma das etapas, mesmo as mais difíceis ou aquelas que não deram certo, podem ser tratadas como uma nova forma de aprender e fazer diferente no futuro

Cada uma das etapas, mesmo as mais difíceis ou aquelas que não deram certo, podem ser tratadas como uma nova forma de aprender e fazer diferente no futuro Peça feedbacks

Pergunte ao seu supervisor como está sendo seu desempenho no trabalho e onde você pode melhorar. Isso demonstrará que você é solícito e busca sempre se aprimorar

