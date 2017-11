Confira doze dicas para melhorar a memória e a concentração

As falhas na memória estão na lista de problemas considerados normais para a terceira idade. A verdade é que nem sempre trata-se de uma doença grave, mas não se deve ignorar os esquecimentos. Conheça maneiras simples e prazerosas de restaurar a memória e a capacidade de concentração.

A neuropsicóloga Patricia Alencar Abu Kamel, que atende pelo plano de saúde especializado em idosos, Medsênior, explica que o primeiro passo é dissociar o esquecimento benigno do patológico.

“O déficit de memória associado à idade, que não é doença, é diferente da perda de memória que caracteriza a síndrome demencial, uma doença que prejudica o indivíduo a tal ponto que ele não consegue mais manter as funções social, pessoal e profissional”.

Segundo a especialista, pesquisas apontam que o estresse, a ansiedade e a depressão são os principais inimigos da memória. A liberação do cortisol, conhecido como hormônio do estresse, quando em excesso pode causar a diminuição do hipocampo, a região do cérebro onde guardamos nossas lembranças e gravamos nossos conhecimentos.

Para recuperar a memória e manter a cabeça fresca, a dica é estimular todos os nossos sentidos. “Experimentar novos sabores, novos aromas, novas texturas, frequentar locais que não são habituais, conversar com pessoas que ainda não conhecemos, aprender novas habilidades, retomar os estudos, iniciar atividades de lazer que lhe dão prazer e satisfação”, diz a Patricia. Outra recomendação é evitar distrações ao realizar uma tarefa, focar melhor a sua atenção para fazer uma memorização mais profunda.

Para os beneficiários que têm uma queixa cognitiva leve, ou seja, sem comprometimento mais significativo da memória, o plano de saúde Medsênior oferece a oficina “Cabeça Boa”. Ela propõe práticas de atividades mentais que visam a educação continuada como forma de exercitar o cérebro.

“O paciente realiza oito encontros com o profissional de Psicologia e recebe orientações através de conteúdos teóricos e práticos para aprender como estimular as funções mentais, principalmente memória. Além de como ampliar autonomia e despertar interesse para novos aprendizados, alcançar melhor desempenho frente as atividades básicas da vida e melhorar as relações com familiares e pessoas mais próximas”, informa a neuropsicóloga.

Dicas para não esquecer:

1. Aprenda uma receita de um alimento que você gostaria de experimentar;

2. Escreva para pessoas que você tem pouco contato, como familiares ou amigos;

3. Ouça músicas da época da juventude;

4. Leia livros e assista filmes que não são habituais, mas que lhe despertam interesse;

5. Faça crochê, bordado ou qualquer outro trabalho artístico;

6. Procure manter-se atento na tarefa que está realizando, como uma refeição ou um banho, fortalecendo o contato com o momento presente;

7. Mantenha a atenção ao escutar as pessoas;

8. Escolha um dia da semana para planejá-la;

9. Tenha sempre por perto uma caneta e uma caderneta para anotar informações que você lembrou, principalmente antes de dormir. Pode até deixá-la ao lado da cama;

10. Faça uso da tecnologia. Use aplicativos com jogos específicos para treino de atenção e memória. Sempre de forma moderada;

11. Realize atividade física conforme orientação médica;

12. Mantenha uma boa alimentação, com dietas que auxiliam no processo de envelhecimento mais saudável.

