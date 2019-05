Confira esta dica: oficinas gratuitas para estudantes do Ensino Médio

Professores e acadêmicos da Faculdade Dom Bosco vão ministrar oficinas gratuitas e cursos práticos com apresentação de métodos e técnicas que ajudem os jovens a vivenciar experiências e que facilitem a transição do Ensino Médio para a escolha de uma carreira. Necessário fazer inscrição. As oficinas acontecem neste sábado(01/06), das 8h30 às 11h.

Confira as oficinas da 12ª OFIBOSCO – Edição Profissões:

A Contabilidade também como Base para Outras Profissões. Aspectos de Segurança e Vulnerabilidades nas Redes Sociais. Construa Robôs com Arduíno. Design de Produto: Complementares e/ou Sinônimos? Engenheiro Ambiental por um dia: A Força Transformadora da Engenharia. Engenheiro Ambiental por um dia: Venha Simular a Topografia e o Comportamento das Chuvas em uma Sandbox. Entenda a Contabilidade 4.0: O que faz o Contador do Futuro? Habilidades do Profissional do Futuro. O Caçador de Bugs – Teste Automatizado de Software. O Direito e o Tribunal do Júri. O Direitos dos Consumidores. O Universo da Contabilidade: Emprego, Ensino, Profissão e Salários. Para Empreender Precisamos Inovar. Perícia: Uma Excelente Oportunidade na Carreira do Contador. PHP em 120 minutos. Planejando sua Carreira: Direito e Concursos Públicos. Possibilidades da Carreira Contábil no Setor Público. Você sabe como as Empresas Chegam no Preço de Venda?

O QUÊ: A 12ª OFIBOSCO – Edição Profissões

QUANDO: 01 de junho (sábado) das 8h30 às 11h

ONDE: Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre | Rua Mal. José Inácio da Silva, 355 | Bairro Passo D´Areia

EVENTO GRATUITO | VAGAS LIMITADAS

INSCRIÇÕES: www.faculdadedombosco.net

